CFTC, Biden döneminden kalan politik tahmin piyasası yasağını geri çekti

ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC), 2024'te önerilen ve politik tahmin sözleşmelerini yasaklamayı öngören düzenlemeyi iptal etti. Karar, eyalet düzenleyicilerinin sektöre yönelik baskısını artırdığı bir döneme denk geldi.

CFTC, yaptığı açıklamada "Olay Sözleşmeleri" kuralını kesinleştirmeyeceğini ve borsaları spor sözleşmeleri konusunda uyaran 2025 tarihli personel tavsiyesini de kaldırdığını duyurdu. Komisyon Başkanı Michael S. Selig, kararları açıklarken kurumun önceki yaklaşımını da eleştirdi.

YENİ YÖNETİMDEN SERT ELEŞTİRİ

Mayıs 2024'te yayımlanan söz konusu öneri, seçim gibi politik yarışlara ve hassas konulara bağlı sözleşmelerin yasaklanmasını hedefliyordu. O dönemde tahmin piyasalarının kumar mı yoksa meşru risk yönetimi araçları mı olduğu tartışılmıştı. Sektör temsilcileri, kuralın federal düzenlemeye tabi olay piyasalarının büyüyen bir segmentini fiilen kapatacağını savunmuştu.

Selig, "2024 olay sözleşmeleri önerisi, önceki yönetimin 2024 başkanlık seçimlerinden önce politik sözleşmeleri tamamen yasaklayan liyakat düzenlemesine yönelik çıkışını yansıtıyordu." dedi. Başkan, komisyonun Emtia Borsası Yasası'nın "rasyonel ve tutarlı bir yorumuna" dayanan yeni bir düzenleme süreci başlatacağını ekledi.

EYALET DÜZENLEYİCİLERİ SAHNEYE ÇIKIYOR

CFTC'nin geri adım atması ve yeni bir düzenleme sinyali vermesi, genişleyen bir yetki alanı mücadelesinin ortasında kurumun pozisyonunu yeniden şekillendirdi. Tahmin piyasaları, federal düzeyde politika yumuşarken eyalet düzeyinde artan baskıyla karşı karşıya.

Bu hafta Nevada'nın kumar düzenleyicisi, Coinbase'e lisanssız spor bahsi sunduğu iddiasıyla dava açtı. Coinbase, davanın türev piyasalarını düzenleyen federal yasayla çeliştiğini savunuyor. Şirket ve diğer platformlar, Kongre'nin listelenen olay sözleşmeleri üzerinde CFTC'ye münhasır yetki verdiğini öne sürüyor. Eyaletler ise federal düzeyde onaylanan veya denetlenen ürünlere kumar yasalarını uygulamaya çalışıyor.

Coinbase'in Baş Hukuk Sorumlusu Paul Grewal, Perşembe günü Nevada mahkemesinin duruşma yapılmadan şirketin faaliyetlerini durdurmayı reddettiğini açıkladı. Şirket aynı zamanda federal düzeyde de dava süreci başlattı. Coinbase Dava Başkan Yardımcısı Ryan VanGrack ise eyalet davalarını "güç kapma girişimi" olarak nitelendirdi.

CFTC'nin tutum değişikliği, Kalshi'nin geçen yıl kazandığı mahkeme zaferinin ardından geldi. Kalshi, kurumun engellemeye çalıştığı seçim sözleşmelerini listeleme hakkını kazanmıştı. Denizaşırı merkezli Polymarket da ABD'deki artan faaliyetlerle yeniden gündemde. Hyperliquid gibi DeFi tabanlı isimler de bu alana girdi.

Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
