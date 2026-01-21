Haberler

CFTC Başkanı Selig, kripto denetimini modernleştirecek yeni hamleyi duyurdu

Güncelleme:
ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu'nun (CFTC) yeni başkanı Michael Selig, kurumun dijital varlıklara yaklaşımını güncellemek amacıyla kapsamlı bir reform planı açıkladı.

Başkanlık görevini geçen ay devralan Selig, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada türev piyasaları düzenleyicisinin bir "güncellemeye" ihtiyaç duyduğunu belirterek kuralların geniş çaplı bir gözden geçirme sürecine alınacağını duyurdu. Selig, hedefin "düzenlemenin asgari etkili dozunu" benimsemek olduğunu ifade etti.

"FUTURE PROOF" İNİSİYATİFİNİN DETAYLARI

Selig, tarımsal vadeli işlem sözleşmeleri için onlarca yıl önce tasarlanan kuralların bu piyasalara hâlâ uygun olabileceğini ancak yeni ürünleri ve işlem platformlarını kapsayamadığını vurguladı. Selig, "Amerikan şirketleri yeni teknolojilerden yararlanarak eski finansal sistemlerini modernize ederken, CFTC de inovasyonu serbest bırakmak için yaklaşımını güncellemelidir." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından atanan Selig, kurumun kritik bir döneme girdiği bir süreçte göreve başladı. Kongre'de CFTC'nin dijital varlık sektörü üzerindeki yetkisini genişletecek bir yasa tasarısı tartışılıyor. Ancak bu çalışmalar geçen hafta önemli bir aksaklıkla karşılaştı. Senato Bankacılık Komitesi, stablecoin ödüllerinin nasıl ele alınacağı konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle yasa tasarısını görüşeceği oturumu erteledi.

Selig, yaşanan gecikmeye rağmen CFTC'nin kripto piyasalarını düzenlemeye hazır olduğunu vurguladı. Yazısında Selig, "Kongre, Amerika'yı dünyanın kripto başkenti yapma vaadini yerine getirir ve dijital varlık piyasa yapısı yasasını başkanın masasına gönderirse, CFTC geniş kapsamlı yeni sorumluluklar üstlenecektir. Meşaleyi bize verin, bu piyasaların ülkemizde gelişmesini sağlayacak ve Amerikan piyasalarını dünyanın en iyisi konumunda tutacak özel düzenleyici çerçeveler oluşturacağız." ifadelerine yer verdi.

Burak KÖSE
