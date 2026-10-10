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Celsius kurucusuna ömür boyu sektör yasağı

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Celsius kurucusuna ömür boyu sektör yasağı
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Kripto kredi platformu Celsius'un kurucu ortağı Alex Mashinsky, New York Başsavcılığıyla yaptığı uzlaşma kapsamında kripto, menkul kıymet ve emtia sektörlerinden kalıcı olarak men edildi. Anlaşma, belirli koşullarda 35 milyon dolara kadar ödeme de öngörüyor.

New York Başsavcısı Letitia James'in 9 Ekim'de duyurduğu uzlaşma, Mashinsky hakkında 2023'te açılan hukuk davasını sonuçlandırıyor. Davada, Celsius'un eski üst yöneticisinin platformun güvenliği konusunda yatırımcıları yanıltarak milyarlarca dolarlık kripto varlığı şirkete çektiği ileri sürülmüştü.

Mashinsky, ayrı bir federal ceza davasında aldığı 12 yıllık hapis cezasını çekiyor. New York'taki son anlaşma, mevcut hapis cezasına ek olarak sektörde faaliyet göstermesini kalıcı biçimde engelliyor.

35 MİLYON DOLARLIK ÖDEME İKİ KOŞULA BAĞLI

Uzlaşmadaki mali yükümlülük, peşinen tahsil edilmiş bir para cezası oluşturmuyor. Mashinsky'nin federal dosyadaki yükümlülüklerini yerine getirip getirmemesine göre New York'a ödeme yapması gerekecek.

İlk koşula göre Mashinsky, daha önce el konulan varlıklarına ek olarak 10 milyon dolarlık haksız kazancı federal devlete devretmezse New York'a 25 milyon dolar ödeyecek. Hapis cezasının tamamını çekmemesi durumunda ise 10 milyon dolarlık ikinci ödeme devreye girecek. İki koşulun da gerçekleşmesi halinde toplam tutar 35 milyon dolara ulaşacak.

Başsavcılığın açıklamasına göre federal ceza davasında Mashinsky'nin 48 milyon doları aşan varlığına el konulmasına da karar verilmişti. Yeni anlaşmadaki koşullu ödemeler, bu süreçten ayrı düzenleniyor.

YÜKSEK GETİRİ VAADİ İFLASLA SONUÇLANDI

Celsius, kullanıcıların yatırdığı kripto varlıklar karşılığında yüksek getiri vadeden bir kredi platformu olarak faaliyet gösteriyordu. Şirket Haziran 2022'de para çekme işlemlerini durdurmuş, bir sonraki ay iflas başvurusunda bulunmuştu.

New York Başsavcılığı, Mashinsky'nin Celsius'u bankalardan daha güvenli gösterdiğini ve riskli yatırımlardan doğan kayıpları gizlediğini belirtti. Açıklamaya göre etkilenen yüz binlerce yatırımcının 26 binden fazlası New York'ta bulunuyordu.

Celsius'un iflas sürecinde alacaklılara yapılan ödemeler de sürüyor. Başsavcılığın paylaştığı verilere göre Ağustos 2026 itibarıyla dağıtılan tutar 3,4 milyar doları aştı. Bu dağıtımlar, Mashinsky'nin son uzlaşma kapsamında üstlendiği koşullu ödemelerden ayrı yürütülüyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com
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