Haberler

Cathie Wood'un Ark Invest'i düşüşü fırsat bildi

Cathie Wood'un Ark Invest'i düşüşü fırsat bildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cathie Wood liderliğindeki Ark Invest, BitMine, Coinbase, Circle, Block ve Bullish hisselerinde yaşanan düşüş sonrası alım yaptı. Şirket, farklı ETF'leri üzerinden milyonlarca dolarlık yeni pozisyon açtı.

Yatırım dünyasının yakından takip ettiği Cathie Wood yönetimindeki Ark Invest, piyasalarda yaşanan sert düşüşü stratejik bir alım fırsatı olarak değerlendirdi. Şirket, değer kaybeden kripto para odaklı hisse senetlerinde pozisyonlarını artırarak portföyünü genişletme yoluna gitti.

ARK INVEST DÜŞÜŞÜ FIRSATA ÇEVİREN STRATEJİK HAMLELER YAPTI

Şirketin açıkladığı işlem verilerine göre Ark Invest, yönettiği üç farklı borsa yatırım fonu (ARKK, ARKW ve ARKF) aracılığıyla yüklü miktarda hisse senedi alımı gerçekleştirdi. Bu kapsamda portföye 17 milyon dolarlık BitMine, 16,26 milyon dolarlık Coinbase ve 10,8 milyon dolarlık Circle hissesi eklendi. Yatırım devi ayrıca Block Inc. için 5,94 milyon dolar ve Bullish borsası için 5,2 milyon dolarlık bir kaynak ayırdı. Kendi fonlarından olan Ark-21Shares Bitcoin ETF'sine ise 1,24 milyon dolarlık ekleme yapıldı.

Satın alınan altı varlığın tamamında pazartesi günü belirgin düşüşler yaşanması dikkat çekti. Dünyanın en büyük Ethereum hazine şirketi olarak tanımlanan BitMine yüzde 11,22 oranında değer kaybederek günü 30,95 dolardan kapattı. ABD'nin önde gelen kripto para borsası Coinbase hisseleri yüzde 6,37 gerilerken, Circle hisselerinde ise yüzde 9,60'lık bir düşüş gözlemlendi. Benzer şekilde Block ve Bullish hisseleri de günü ekside tamamladı.

Hisse senetlerindeki bu negatif seyir, genel kripto para piyasasındaki satış dalgasıyla paralellik gösterdi. Lider kripto para birimi Bitcoin yüzde 4,08 değer kaybederek 85.799 dolar seviyelerine gerilerken, Ethereum da yüzde 5,74'lük bir düşüşle 2.931 dolardan işlem gördü. Ark Invest CEO'su Wood, daha önceki açıklamalarında teknolojik yeniliklerin deflasyonist etkilerine dikkat çekmiş ve önümüzdeki yıl enflasyonda ciddi bir kırılma yaşanabileceğini öngörmüştü.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
Zemheri soğukları geliyor! Tarih verildi, tam kırk gün sürecek

Zemheri soğukları geliyor! Tarih verildi, tam kırk gün sürecek
Ersoy'la ilgili iddialardan daha ağır isim kim? Tayyar'ın yeni açıklaması daha ilginç

Kim bu daha ağır kişi? AK Partili ismin yanıtı kafaları karıştıracak
Güllü'nün oğlu savcılıkta ifade verdi

Güllü'nün oğlunun ifadesi saatler sürdü: Ablamın olayla alakası...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dalında kalınca pazarın en ucuzu oldu! Gören almadan gitmiyor

Dalında kalınca pazarın en ucuzu oldu! Gören almadan gitmiyor
Mehmet Akif Ersoy'la ilgili yeni ifşa! Eski mesai arkadaşı yaptıklarını anlattı

Ersoy'la ilgili yeni ifşa! Eski mesai arkadaşı yaptıklarını anlattı
Burası Hindistan değil Türkiye! Böreği insanlardan önce fare yedi

Böreği insanlardan önce fare yedi
Cesur sahneleri tepki çekmişti! Aslı Bekiroğlu açıklama yaptı

Cesur sahneleri tepki çekmişti! Açıklama yaptı: Sevişmemeyi...
Dalında kalınca pazarın en ucuzu oldu! Gören almadan gitmiyor

Dalında kalınca pazarın en ucuzu oldu! Gören almadan gitmiyor
Nagehan Alçı medya sektöründeki tehlikeye dikkat çekti: Bazı eşler rahatsız

Nagehan Alçı tehlikeye dikkat çekti: Bazı eşler rahatsız
Pekin Müzesinde altın taç kazası: 2 kilogramlık eser yere düştü, 42 bin sterlinlik hasar oluştu

Dikkatsizliği 2 milyon TL'ye mal oldu
Galatasaray yenilgisi Erol Bulut'un sonunu getirdi

Galatasaray yenilgisi ünlü teknik adamın sonunu getirdi
'Süper Vali'nin oğlunun odasında büyük skandal! Kontrol sırasında bulundu

"Süper Vali"nin oğlunun odasında büyük skandal! Kontrolde bulundu
Dev bankadan altında rekor beklentisi! İşte 2026'da ulaşacağı rakam

Dev bankadan altında 2026 için çılgın tahmin
Görevden uzaklaştırılan il göç idaresi müdürünün mesajları ortaya çıktı

Görevden alınan il göç idaresi müdürünün mesajları ortaya çıktı
Pelin Akil hakkında bomba iddia! Boşanma resmileşmeden yeni aşk: 'Herkes tanıyor'

Boşanma resmileşmeden yeni aşk iddiası!
Sadece 15 günleri var! Türkiye'den bir mesaj daha geldi, 80 bin kişilik ordu bölgeye gidiyor

Türkiye'den bir mesaj daha geldi, 80 bin kişilik ordu bölgeye gidiyor
title