Cathie Wood'un Ark Invest'i düşüşü fırsat bildi

Yatırım dünyasının yakından takip ettiği Cathie Wood yönetimindeki Ark Invest, piyasalarda yaşanan sert düşüşü stratejik bir alım fırsatı olarak değerlendirdi. Şirket, değer kaybeden kripto para odaklı hisse senetlerinde pozisyonlarını artırarak portföyünü genişletme yoluna gitti.

ARK INVEST DÜŞÜŞÜ FIRSATA ÇEVİREN STRATEJİK HAMLELER YAPTI

Şirketin açıkladığı işlem verilerine göre Ark Invest, yönettiği üç farklı borsa yatırım fonu (ARKK, ARKW ve ARKF) aracılığıyla yüklü miktarda hisse senedi alımı gerçekleştirdi. Bu kapsamda portföye 17 milyon dolarlık BitMine, 16,26 milyon dolarlık Coinbase ve 10,8 milyon dolarlık Circle hissesi eklendi. Yatırım devi ayrıca Block Inc. için 5,94 milyon dolar ve Bullish borsası için 5,2 milyon dolarlık bir kaynak ayırdı. Kendi fonlarından olan Ark-21Shares Bitcoin ETF'sine ise 1,24 milyon dolarlık ekleme yapıldı.

Satın alınan altı varlığın tamamında pazartesi günü belirgin düşüşler yaşanması dikkat çekti. Dünyanın en büyük Ethereum hazine şirketi olarak tanımlanan BitMine yüzde 11,22 oranında değer kaybederek günü 30,95 dolardan kapattı. ABD'nin önde gelen kripto para borsası Coinbase hisseleri yüzde 6,37 gerilerken, Circle hisselerinde ise yüzde 9,60'lık bir düşüş gözlemlendi. Benzer şekilde Block ve Bullish hisseleri de günü ekside tamamladı.

Hisse senetlerindeki bu negatif seyir, genel kripto para piyasasındaki satış dalgasıyla paralellik gösterdi. Lider kripto para birimi Bitcoin yüzde 4,08 değer kaybederek 85.799 dolar seviyelerine gerilerken, Ethereum da yüzde 5,74'lük bir düşüşle 2.931 dolardan işlem gördü. Ark Invest CEO'su Wood, daha önceki açıklamalarında teknolojik yeniliklerin deflasyonist etkilerine dikkat çekmiş ve önümüzdeki yıl enflasyonda ciddi bir kırılma yaşanabileceğini öngörmüştü.