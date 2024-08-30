Cardano yükseltmesi hakkında Binance açıklama yaptı

Blockchain dünyasının önde gelen projelerinden Cardano, önemli bir dönüm noktasına yaklaşıyor. "Voltaire Çağı" olarak adlandırılan yeni dönemde, ağın yönetim yapısında köklü değişiklikler öngörülüyor. Bu kapsamda gerçekleştirilecek olan "Chang" adlı ağ yükseltmesi, başlangıçta 27 Ağustos'ta yapılacaktı ancak teknik sebeplerden ötürü 1 Eylül'e ertelendi.

Dünyanın önde gelen kripto para borsalarından Binance, Cardano'nun bu önemli adımına destek vereceğini duyurdu. Borsa yönetimi, yükseltme sürecinde olası aksaklıkları önlemek amacıyla geçici bir önlem aldı. Buna göre 1 Eylül günü TSİ 23:45 itibarıyla Cardano (ADA) tokenı ile ilgili tüm yatırma ve çekme işlemleri geçici olarak durdurulacak.

Kripto Para Yatırımcıları İçin Önemli Gelişme

Cardano'nun kurucusu Charles Hoskinson, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Binance dahil birçok borsanın bu önemli değişim için ek süreye ihtiyaç duyduğunu belirtti. Hoskinson, Chang yükseltmesinin Cardano ekosistemi için taşıdığı önemi vurgulayarak, bu adımın ağın kurumsal yapısını güçlendireceğini ifade etti.

Yeni dönemde, ADA token sahiplerine önemli yetkiler tanınıyor. Kullanıcılar, "Delege Temsilcileri" olarak adlandırılan yeni bir mekanizma aracılığıyla ağın yönetimine doğrudan katılım sağlayabilecek. Bu değişiklikler, "Cardano İyileştirme Teklifi" (CIP) 1694 kapsamında detaylı olarak açıklandı.

Binance, kullanıcılarına en iyi hizmeti sunmak adına gerekli tüm teknik hazırlıkları tamamladığını belirtti. Kripto para borsasının amacı, yükseltme sırasında ve sonrasında sorunsuz bir geçiş sağlamak. Bu gelişmeler, Cardano'nun uzun vadeli hedefleri doğrultusunda atılan önemli adımlar olarak değerlendiriliyor.