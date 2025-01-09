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Cardano (ADA) fiyatı bugün neden düştü? Analistlerden uyarı!

Cardano (ADA) fiyatı bugün neden düştü? Analistlerden uyarı!
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Kripto para piyasasında yaşanan genel düzeltme süreci, Cardano (ADA) gibi önemli varlıkları da etkisi altına aldı. ADA'nın fiyatı son 24 saatte yüzde sekiz oranında düşüşle 0,89 dolara geriledi. Analistlerden ise uyarı geldi. Peki, Cardano (ADA) bugün neden düştü? İşte detaylar...

Kripto para piyasası, son 24 saatte 500 milyon doların üzerinde tasfiyenin gerçekleşmesiyle düzeltme aşamasında. Endüstrinin toplam değeri 3,4 trilyon doların altına düşerek yılın başındaki kazançların neredeyse tamamını geri verdi. En çok etkilenen varlıklardan biri ise, piyasanın genel geri çekilmesiyle zayıflık belirtileri gösteren Cardano (ADA) oldu.

An itibarıyla ADA, son 24 saatte yüzde 8'lik bir düşüşle 0,89 dolardan işlem görüyor. Bu durum, kripto paranın son günlerdeki düşüş eğilimini sürdürdüğünü gösteriyor. Cardano, kilit fiyat seviyelerini aşmakta zorlanırken, zayıflayan teknik yapısı piyasa katılımcıları arasında daha fazla düşüş beklentisi yaratıyor.

Cardano (ADA) fiyatı bugün neden düştü?

Artemis verilerine göre, Cardano'nun kullanıcı aktivitesi Aralık ayı başından bu yana keskin bir düşüş gösterdi. Cardano blokzincirindeki günlük aktif adres sayısı 3 Aralık'ta 96.700 iken, 9 Ocak itibarıyla yaklaşık 38.200'e geriledi. Benzer şekilde, günlük işlem sayısı aynı dönemde 144.300'den 54.600'e düştü.

Bu düşüş, Cardano için endişe verici bir trend. Zira kullanıcı aktivitesi, ağın sağlığını ve potansiyel büyümesini gösteren önemli bir göstergedir. Azalan aktivite, ADA'nın fiyatındaki zayıflığı daha da artırarak düşüş trendini körükleyebilir.

Bunun yanı sıra, Cardano ağındaki toplam kilitli değer (TVL) de önemli ölçüde azaldı. DefiLlama verilerine göre, TVL Aralık ayı başından bu yana yüzde 31,5'in üzerinde bir düşüşle 3 Aralık'ta 708,9 milyon dolardan, bu yazı kaleme alınırken yaklaşık 485 milyon dolara geriledi.

Sadece 7-9 Ocak tarihleri arasında TVL, keskin bir şekilde 105 milyon dolar azaldı ve bu, yalnızca 72 saat içinde yüzde 18'lik bir düşüşe işaret ediyor.

Analistler uyarıyor

Teknik analistler, ADA'nın kısa vadeli görünümü konusunda giderek daha olumsuz bir tavır sergiliyor. Pseudonim bir analist olan Kwantxbt, 9 Ocak'ta yaptığı bir paylaşımda, ADA'nın 0,92 dolar seviyesinde ciddi bir zayıflık gösterdiğini belirtti.

Analist, yatırımcılara 0,85 dolar civarında bir destek teyidi beklemeden uzun pozisyon almamalarını tavsiye etti. Eğer ADA bu desteği kaybederse, fiyatın 200 haftalık basit hareketli ortalama (SMA) olan 0,763 dolara kadar düşebileceği ve ardından 0,60 dolarlık psikolojik seviyeyi hedefleyebileceği ifade edildi.

ADA'nın günlük göreceli güç endeksi (RSI) de yalnızca üç gün içinde 63'ten 44'e düştü ve artan satış baskısını işaret ediyor. Bu durum, varlık için daha fazla fiyat düşüşüne yol açabilir.

Not: Haberin içerisinde yer alan hiçbir ifade yatırım tavsiyesi içermez. Alım satım işlemlerinde sorumluluk tamamen yatırımcının kendisine aittir.

Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
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