Bugün Neden Bu Altcoin'ler Gündemde? – 18 Mart

Lisk (LSK)

Layer-2 çözümü olarak geliştirilen LSK, bugün en çok konuşulan altcoin'lerden biri. Şu anda 0.57 dolardan işlem görüyor ve son 24 saatte yüzde 1 artış kaydetti. Haftalık bazda ise fiyatı yüzde 6 yükseldi.

Ancak aynı süreçte, Chaikin Money Flow (CMF) göstergesi düşüş eğiliminde. CMF değeri şu an -0.28 seviyesinde ve sıfırın altında bulunuyor.

CMF, bir varlığa giren ve çıkan para akışını takip eder. Fiyat artarken CMF düşüyorsa, bu boğa piyasasının zayıf bir temele dayandığını ve alım baskısının azaldığını gösterir.

Eğer bu düşüş devam ederse, LSK fiyatı geri çekilebilir ve 0.0000063 dolara kadar düşebilir.

Öte yandan, yükseliş ivmesi sürerse LSK'nın 0.0000098 dolara ulaşma ihtimali var.

Cronos (CRO)

Bugün gündemde olan bir diğer altcoin CRO. Crypto.com ekibinin 70 milyar CRO token'ını yeniden basma planı topluluk içinde tartışmalara yol açtı. Bu gelişme, genel piyasa yükselişine rağmen CRO'nun son 24 saatte yüzde 10 değer kaybetmesine neden oldu.

Günlük grafikte, Balance of Power (BoP) göstergesi düşüşte ve şu anda -0.95 seviyesinde. BoP, alım ve satım baskısını ölçen bir indikatördür. Negatif olması, piyasada satış baskısının alım baskısından daha güçlü olduğunu ve ayıların kontrolü ele aldığını gösterir.

Eğer düşüş eğilimi devam ederse, CRO'nun fiyatı 0.06 dolara kadar gerileyebilir.

Buna karşılık, eğer alım baskısı artarsa fiyat yeniden yükselebilir ve 0.08 dolar seviyesine ulaşabilir. Eğer bu direnç seviyesi destek hattına dönüşürse, CRO'nun fiyatı 0.10 dolara kadar yükselebilir.

Dymension (DYM)

Son 24 saatte yüzde 40 yükselen DYM, günün en dikkat çeken altcoin'lerinden biri oldu. Aynı süreçte işlem hacmi 162 milyon dolara ulaşarak yüzde 338 arttı.

Bir varlığın fiyatı ve işlem hacmi birlikte yükseldiğinde, bu piyasada güçlü alım baskısı olduğunu ve yatırımcı ilgisinin yüksek olduğunu gösterir.

DYM'nin yüksek işlem hacmi, fiyat artışının sağlam bir temele dayandığını ve sahte bir yükseliş olmadığını kanıtlıyor. Eğer bu talep devam ederse, DYM fiyatı 0.66 dolara kadar çıkabilir.