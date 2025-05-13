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Bugün hangi altcoinler yükseldi ve düştü? - 13 Mayıs

Bugün hangi altcoinler yükseldi ve düştü? - 13 Mayıs
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Kripto para piyasası bugün hafif bir geri çekilme yaşadı. Toplam piyasa değeri yüzde 1 gerileyerek birçok altcoin'i olumsuz etkiledi. Ancak bazı token'lar hâlâ yatırımcıların radarında. İşte bugün öne çıkan altcoin'ler...

Quai Network (QUAI)

QUAI, bugünün en çok dikkat çeken altcoin'lerinden biri. Genel düşüşe rağmen yüzde 2 yükselerek piyasadan pozitif ayrıştı.

Token'ın Chaikin Money Flow (CMF) göstergesi, sıfır çizgisinin üzerine çıkarak 0.01 seviyesine ulaştı. Bu, varlığa sermaye girişinin arttığını ve yükseliş yönlü bir ivmenin başladığını gösteriyor.

Bu görünüm korunursa QUAI fiyatı 0,12 dolara kadar çıkabilir. Ancak satış baskısı yeniden artarsa, fiyatın 0,09 dolara gerilemesi de mümkün.

Moo Deng (MOODENG)

Cüce su aygırı temalı bu meme coin, son 24 saatte yüzde 13 yükselerek 0,32 dolarla beş ayın zirvesine ulaştı.

Ancak Göreceli Güç Endeksi (RSI) verilerine göre kısa vadede bir düzeltme ihtimali oldukça yüksek. Şu anda RSI değeri 96,45 seviyesinde. Bu da varlığın aşırı alım bölgesine girdiğini ve yakın zamanda fiyatın geri çekilebileceğini gösteriyor.

Eğer bu düzeltme gerçekleşirse MOODENG fiyatı 0,29 dolara kadar düşebilir. Öte yandan alım talebi artmaya devam ederse, yükselişini sürdürerek 0,35 dolara ulaşması mümkün.

Hey Anon (ANON)

Bugünün düşüş yaşayan altcoin'lerinden biri de ANON oldu. Günlük bazda yüzde 14 değer kaybeden token, şu anda 7,19 dolardan işlem görüyor.

Günlük grafikte Balance of Power (BoP) göstergesi negatife dönmüş durumda. Bu da piyasada satış baskısının alım isteğinden fazla olduğunu ortaya koyuyor.

Ancak eğer piyasa yön değiştirir ve alımlar artarsa, ANON'un 7,87 dolara kadar toparlanması mümkün.

Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
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