Bugün Hangi Altcoin'ler Öne Çıkıyor? – 4 Nisan

Fartcoin (FARTCOIN)

Solana tabanlı bir meme coin olan FARTCOIN, bugün en çok konuşulan altcoin'lerden biri oldu. Yazım sırasında FARTCOIN'in fiyatı 0,46 dolar seviyesinde ve son 24 saatte yüzde 22 artış kaydetti.

Göreceli Güç Endeksi'nden (RSI) alınan veriler, altcoin'e olan talebin kademeli olarak arttığını gösteriyor. Şu anda RSI değeri 53,26 seviyesinde ve yükseliş trendinde ilerliyor.

RSI göstergesi, bir varlığın aşırı alım veya aşırı satım seviyelerini belirlemek için kullanılır ve 0 ile 100 arasında değişir. Eğer RSI 70'in üzerine çıkarsa, varlığın aşırı alım bölgesine girdiği ve fiyat düşüşü yaşayabileceği anlamına gelir. 30'un altına düşmesi ise varlığın aşırı satım bölgesinde olduğu ve fiyatın toparlanabileceği şeklinde yorumlanır.

Şu anda 53,26 seviyesinde ve yükselişte olan RSI, FARTCOIN için piyasada güçlü bir alım baskısı olduğunu gösteriyor. Eğer bu trend devam ederse, meme coin'in fiyatı 0,54 dolara ulaşabilir.

Ancak trend tersine dönerse, fiyatın 0,34 dolara kadar gerileyebileceği de göz ardı edilmemeli.

Grass (GRASS)

GRASS, son 24 saatte yüzde 25 oranında değer kazanarak 1,92 dolar seviyesine yükseldi. Bu, son 26 gündeki en yüksek fiyat seviyesi olarak kaydedildi. Günlük grafikte Chaikin Para Akışı (CMF) göstergesi 0,10 seviyesinde ve sıfırın üzerinde bulunuyor. Bu da piyasada alım baskısının güçlü olduğunu gösteriyor.

CMF göstergesi, bir varlığın birikim ve dağıtım süreçlerini analiz eder. Fiyat ve işlem hacmini göz önüne alarak, piyasadaki alım ve satım baskısını değerlendirir. Eğer CMF değeri sıfırın üzerinde ise, alım baskısının hakim olduğu ve yükseliş eğiliminin güçlü olduğu anlamına gelir.

Eğer GRASS birikimi bu şekilde devam ederse, fiyatın 2,25 dolara kadar yükselmesi beklenebilir.

Ancak, ayılar piyasada tekrar kontrolü ele geçirirse, GRASS fiyatı 1,89 dolar destek seviyesinin altına düşerek 1,58 dolara kadar gerileyebilir.

Ondo (ONDO)

Gerçek dünya varlıklarına (RWA) dayalı bir token olan ONDO, yatırımcıların ilgisini çeken bir diğer altcoin oldu. Şu an itibarıyla ONDO, 0,81 dolar seviyesinde işlem görüyor ve son 24 saatte yüzde 2'lik bir fiyat artışı kaydetti.

Ancak, bu süreçte işlem hacminde yüzde 34'lük bir düşüş yaşandı. Bu da ONDO'nun fiyat artışının piyasa talebine değil, spekülatif işlemlere dayandığını gösteriyor. Bu durum, yükselişin uzun vadeli olmayabileceğine işaret ediyor.

Eğer mevcut yükseliş trendi tersine dönerse, ONDO'nun fiyatı 0,70 dolara kadar düşebilir.

Öte yandan, piyasaya yeni bir talep girişi olursa, ONDO'nun fiyatı 0,87 dolara kadar yükselebilir.