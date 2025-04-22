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Bu Hafta Takip Edilmesi Gereken Meme Coin'ler

Bu Hafta Takip Edilmesi Gereken Meme Coin'ler
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Meme coin piyasasında bu hafta dikkat çekici bir hareketlilik yaşanıyor. Toplam piyasa değeri yüzde yedilik bir artışla elli iki milyar dolara ulaşırken, özellikle düşük piyasa değerine sahip bazı token'lar yatırımcıların radarına girdi. Aralarında bir tanesi sadece bir günde yüzde seksen bir yükseldi. İşte bu hafta yakından izlenmesi gereken üç popüler meme coin...

Popcat (POPCAT)

Geçtiğimiz Aralık ayında piyasaya sürülen Popcat, son yirmi dört saatte yüzde yirmi üç değer kazanarak 0,314 dolara ulaştı. Bu artış, token'ı daha önce zorlandığı 0,342 dolarlık direnç seviyesine yaklaştırdı. Bu seviyenin kırılması hâlinde Popcat'in 0,495 dolara kadar yükselebileceği öngörülüyor. Ancak direnç bir kez daha aşılamazsa, fiyatın 0,244 dolara kadar gerileme riski bulunuyor.

Fartcoin (FARTCOIN)

Ekim 2024'te piyasaya çıkan Fartcoin, son yirmi dört saatte yüzde on dokuzluk bir artışla 1,06 dolara yükseldi. Aylık bazda yüzde 135'lik bir performans sergileyen token, 1 dolar seviyesinin üzerine çıkarak BONK'un piyasa değerini geçti. Gözler şimdi 1,20 dolarlık dirençte. Bu seviyenin kırılması hâlinde Fartcoin, 1,54 dolara kadar yükselebilir. Ancak iki buçuk ayın zirvesine ulaşmasıyla birlikte yatırımcıların kâr satışlarına yönelmesi hâlinde fiyatın yeniden 1 dolar altına düşmesi mümkün.

Dickbutt (DICKBUTT)

Ocak 2025'te piyasaya sürülen Dickbutt, yalnızca bir gün içinde yüzde seksen bir değer kazanarak 0,00004498 dolara ulaştı. Token, 0,00004846 dolar seviyesindeki direnç noktasına yaklaşırken, bu eşiğin aşılması hâlinde 0,00005000 dolara kadar yükselme potansiyeline sahip. Ancak piyasada olası bir düşüş veya satış baskısı yaşanması durumunda fiyat 0,00003804 dolara, hatta 0,00003233 dolara kadar gerileyebilir.

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Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
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