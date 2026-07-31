BlackRock ve Visa destekli yeni stablecoinin kullanacağı Blockchain belli oldu

Projeyi doğrulayan Ethereum Institutional, Open USD'nin Visa, Mastercard, Stripe, BlackRock ve BNY gibi finans ve teknoloji şirketlerinin desteğiyle Ethereum'da hayata geçeceğini belirtti. Stablecoin, tek bir ihraççıya dayanmayan bir konsorsiyum modeliyle yönetilecek. Bu modeli tasarlayan bağımsız şirket Open Standard'a göre konsorsiyum, ödeme, bankacılık, finansal teknoloji ve kripto altyapısı alanlarına yayılan 140'tan fazla şirketi kapsıyor. Katılımcılar arasında Visa, Mastercard, Stripe, BlackRock, BNY, Coinbase ve Western Union yer alıyor.

Open USD, USDT ve USDC gibi yerleşik stablecoinlerden ayrışmayı hedefliyor. Bunun için rezerv varlıklarından elde edilen geliri ihraççıda toplamak yerine ekosistem ortaklarına dağıtacak. İşletmeler ayrıca stablecoini herhangi bir ücret ya da yapay hacim sınırı olmadan basıp geri alabilecek.

ETHEREUM TERCİHİ AĞIN KURUMSAL KONUMUNU GÜÇLENDİRİYOR

Projenin Ethereum üzerinde başlaması, ağın kurumsal finans için önde gelen blok zinciri konumunu pekiştirdiği için özellikle dikkat çekiyor. Ethereum halihazırda en büyük stablecoin ekosistemine, tokenlaştırılmış ABD hazine tahvillerine ve gerçek dünya varlıklarının giderek büyüyen bir bölümüne ev sahipliği yapıyor.

Fundstrat'ın kurucu ortağı Tom Lee, hamleyi Ethereum'un küresel finanstaki uzun vadeli rolünün bir teyidi olarak niteledi. Lee şöyle yazdı: "Open USD'nin Ethereum'u seçmesi, 11 yılın ardından finansın geleceği için tek bir blok zincirinin hüküm sürdüğünün kanıtı."

PROJE MEVCUT İHRAÇÇILARA RAKİP GÖRÜLÜYOR

Analistler Open USD'yi, yerleşik ihraççılara yönelik olası bir rakip olarak değerlendiriyor. Bu ihraççılar arasında Ripple'ın RLUSD adlı stablecoini de bulunuyor. Konsorsiyum modelinin ve gelir paylaşımına dayalı yapının, kurumsal kullanıcıların sabit değerli kripto paralara yaklaşımını değiştirip değiştirmeyeceği ise önümüzdeki dönemde netleşecek.

Bitcoin ve kripto para yatırımlarınız için Stablex.