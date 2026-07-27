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BlackRock iki günde 414 milyon dolarlık Bitcoin sattı: Peki neden?

BlackRock iki günde 414 milyon dolarlık Bitcoin sattı: Peki neden?
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Dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock, iki gün içinde 414 milyon dolar değerinde Bitcoin sattı. Sektör verilerine göre şirketin IBIT fonu 23 Temmuz'da 202,5 milyon dolarlık, ertesi gün ise 212,2 milyon dolarlık Bitcoin çıkışı gerçekleştirdi.

BlackRock'ın IBIT fonu bu yıl belirgin çıkışlarla karşılaştı. Şirket, son satış dalgasından önce 14 Temmuz'da başlayan bir alım serisi yaşamıştı.

Satışın büyüklüğü nedeniyle bazı yatırımcılar piyasada bir düşüş beklerken piyasa satış baskısını emmiş göründü. Bitcoin 65 bin dolar seviyesini geri alırken diğer varlıklar da bu seyri izledi.

SATIŞIN ARDINDAKİ OLASI NEDENLER TARTIŞILIYOR

Piyasa yorumcularına göre BlackRock'ın Bitcoin varlıklarının bir kısmını elden çıkarma kararının arkasında son dönemde petrol fiyatlarında görülen sıçrama olabilir. ABD ile İran arasındaki çatışma bir kez daha Hürmüz Boğazı'nın kapanmasına yol açtı ve küresel enerji arzı yeni bir darbe aldı. Haziran ayında enflasyon gerilese de bazı analistler, petroldeki yükseliş nedeniyle temmuzda enflasyonun artabileceğini düşünüyor. Yüksek enflasyon, faiz artışı olasılığını güçlendirebiliyor. Yorumculara göre yükselen faizler çoğu zaman yatırımcıları daha az riskli varlıklara yönlendiriyor ve Bitcoin ile diğer kripto paralar bu ortamda değer kaybedebiliyor.

Satışın bir başka olası nedeni ise müşteri talebindeki düşüş olarak gösteriliyor. Kripto para piyasası 2026'da ivme kazanmakta zorlandı ve yatırımcıların şimdilik kripto varlıklara güveni sınırlı kaldı. Yorumcular, piyasa ortamının iyileşmesi halinde bu eğilimin yıl içinde değişebileceğini belirtiyor.

FİNK BİTCOİN'E İYİMSER BAKMAYI SÜRDÜRÜYOR

BlackRock'ın kripto para piyasasına girişi sektörde geniş yankı bulmuştu. Şirketin kurucu ortağı ve CEO'su Larry Fink, kısa süre önce Bitcoin'e yönelik iyimser görüşünü yineledi. Fink, önümüzdeki 12 ay içinde yükseliş eğilimlerinin görülebileceğini söyledi.

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Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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