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BlackRock Bitcoin'i teknoloji hissesi kadar riskli buldu

BlackRock Bitcoin'i teknoloji hissesi kadar riskli buldu
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Dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock, Bitcoin'i portföyler için tamamlayıcı bir çeşitlendirici olarak nitelendirdi ancak bu payın yüzde 1 ile 2 arasında tutulmasını önerdi. BlackRock'a göre bu aralığın aşılması portföy riskini hızla yükseltiyor.

Şirket, Bitcoin'in yatırım portföylerindeki rolünün değiştiğini yineledi ve varlığın uzun vadeli stratejilerde tamamlayıcı bir rol üstlenebileceğini vurguladı. Kuruluş, benimsenmenin süreceğine inanan ancak varlığın oynaklığını da hesaba katan yatırımcılar için yüzde 1 ile 2 arasındaki bir payın makul olabileceğini belirtti.

BlackRock, " Bitcoin'in portföylerdeki rolü evriliyor ve tamamlayıcı bir çeşitlendirici olarak değerlendirilebilir." ifadesini kullandı. Kuruluş, varlığın yüksek oynaklığı, oturmamış korelasyonları ve benimsenme riski nedeniyle daha büyük bir pozisyonun toplam portföy riskini birçok yatırımcının kabul edebileceği düzeyin ötesine taşıyabileceğini aktardı.

YÜZDE 2 ÜSTÜ RİSKİ HIZLA ARTIRIYOR

Risk bütçelemesi yaklaşımına dayanan değerlendirmede, yüzde 60 hisse ve yüzde 40 tahvilden oluşan klasik bir portföyde yüzde 1-2'lik Bitcoin pozisyonunun tek bir büyük teknoloji hissesine yakın bir risk taşıdığı belirtildi. Bu aralığın üzerine çıkmak ise Bitcoin'i portföy dalgalanmalarının başlıca sürükleyicisi haline getirebiliyor. Kuruluş, varlığın kısa geçmişinde tepe noktasından yüzde 70 ile 80 arasında düşüşler yaşandığını hatırlattı.

BİTCOİN ÜRÜN HATTI GENİŞLİYOR

Değerlendirme, BlackRock'ın Bitcoin'e bağlı ürün yelpazesini genişlettiği bir döneme denk geldi. Şirketin spot Bitcoin fonu iShares Bitcoin Trust, pazarın en büyük borsa yatırım fonları arasında yer alıyor. Şirket, haziran ayında Nasdaq'ta iShares Bitcoin Premium Income ETF adlı yeni bir fonu işleme açtı. Bu fon, Bitcoin pozisyonunu büyük ölçüde söz konusu spot fon üzerinden taşıyor ve alım opsiyonları satarak yüzde 15 ile 25 arasında yıllık getiri hedefliyor.

Bu mesaj, spot Bitcoin ETF'leri açısından dalgalı bir dönemin ardından geldi. 15 Mayıs ile 3 Haziran arasında 13 gün süren çıkış serisinde bu fonlardan yaklaşık 4,37 milyar dolar çıktı. BlackRock, gelecekteki benimsenmenin belirsizliğini koruduğunu ve yatırımcıların pozisyonlarını düzenli olarak gözden geçirmesi gerektiğini de ekledi.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com
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