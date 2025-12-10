Bitwise kripto endeks fonunu NYSE Arca'ya taşıdı

Dünyanın önde gelen varlık yönetim şirketlerinden Bitwise, en eski kripto yatırım ürünü olan Bitwise 10 Crypto Index ETF'ini (BITW) New York Menkul Kıymetler Borsası (NYSE) Arca'ya taşıdı. Şirket bu hamleyle, ilgili borsada işlem gören ilk kripto endeks fonunu yatırımcılarla buluşturdu. Daha önce tezgâh üstü piyasalarda işlem gören fon, artık bir Borsa Yatırım Ürünü (ETP) statüsünde faaliyet gösterecek.

Geleneksel Finans Kripto Endekslerine Yöneliyor

Bitwise verilerine göre fonun yönetimindeki varlık toplamı 1,25 milyar dolara ulaştı. Fon, piyasa değerine göre sıralanmış ve risk taramasından geçirilmiş 10 lider kripto parayı içeriyor. Aylık olarak yeniden dengelenen portföyün yaklaşık yüzde 75'ini Bitcoin, yüzde 15'ini ise Ether oluşturuyor. Şirket, likidite ve güvenlik standartlarına uymayan varlıkları elediğini, örneğin 2022'de piyasa değeri yüksek olmasına rağmen LUNA'yı fona dahil etmediklerini belirtti.

Salı sabahı itibarıyla fonun geri kalan kısmında XRP, Solana (SOL), Cardano (ADA), Chainlink (LINK), Litecoin (LTC), Sui (SUI), Avalanche (AVAX) ve Polkadot (DOT) yer alıyor. Bitwise Başkanı Teddy Fusaro, X platformundaki paylaşımında süreci "BITW'yi ait olduğu yer olan NYSE'ye bir ETP olarak taşımaktan heyecan duyuyoruz." sözleriyle değerlendirdi. Fusaro, 2017'de küçük bir ofiste başlayan yolculuğun, Amerika'nın ilk ve en büyük kripto endeks fonu olarak bu noktaya geldiğini vurguladı.

Daha önce kapalı uçlu bir tröst olarak işlem gören BITW, yeni ETP yapısıyla Net Varlık Değeri (NAV) takibini daha verimli yapabilecek. Sektör uzmanları da bu değişimi olumlu karşılıyor. NovaDius Wealth Management Başkanı Nate Geraci, geleneksel finans yatırımcılarının tekil tokenlarla uğraşmak yerine çeşitlendirilmiş sepetlere yöneleceğini ifade etti. Franklin Templeton Dijital Varlıklar Başkanı Roger Bayston da tek varlıklı fon dalgasını çeşitlendirilmiş kripto ETF'lerinin izleyeceğini öngörüyor.