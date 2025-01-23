Bitwise, Dogecoin ETF'si için harekete geçti

Bitwise Asset Management, Dogecoin'e dayalı bir borsa yatırım fonu (ETF) oluşturmak için Delaware'de önemli bir tescil işlemi gerçekleştirdi. Şirket, meme kripto para birimi üzerine kurulacak bu fon ile kripto yatırım ürünleri alanında yeni bir sayfa açmayı hedefliyor. Bu hamle, hem yatırımcılar hem de kripto piyasası için yeni kapılar aralayabilir.

Dogecoin ETF'si: Bitwise'dan Yatırım Dünyasına Yeni Bir Soluk

Kripto para varlık yönetimi sektörünün önde gelen şirketlerinden Bitwise Asset Management, Dogecoin odaklı bir borsa yatırım fonu çıkarma hazırlıklarında önemli bir aşamaya geldi. Şirket, Delaware eyaletinde "BITWISE DOGECOIN ETF" ismiyle tüzel kişilik kaydı gerçekleştirdi.

CSC Delaware Trust Company aracılığıyla Wilmington'da tamamlanan kayıt işlemi, şirketin Dogecoin bazlı yatırım ürünleri sunma yönündeki planlarının ilk somut göstergesi olarak değerlendiriliyor. Konuya yakın bir kaynak, açıklamasında Bitwise'ın Dogecoin ETF'si üzerinde çalıştığını doğrularken, projenin detayları henüz netlik kazanmadı.

Sektör uzmanları, Delaware'deki bu tescil işleminin bir ETF başlatma sürecindeki ilk idari adımı temsil ettiğini belirtiyor. Deneyimli ETF analisti James Seyffart, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı değerlendirmede, "Bu aşamada sadece bir tröst kaydı söz konusu. Gerçek bir ETF teklifine dönüşmesi için SEC'e resmi başvuru yapılması gerekecek." ifadelerini kullandı.

Delaware'de tesis edilen yasal tröst yapısı, Bitwise gibi kuruluşlara ETF benzeri yatırım ürünleri sunabilmeleri için gerekli yasal altyapıyı oluşturuyor. Bu yapılanma, vergi avantajları sağlamanın yanı sıra, kurumsal yönetim çerçevesi oluşturuyor ve olası ETF varlıklarını şirketin diğer faaliyetlerinden ayırıyor.

12 milyar dolarlık kripto varlık yönetimiyle dikkat çeken Bitwise'ın, SEC'e kapsamlı bir başvuru süreci yürütmesi gerekecek. Şirket, kurumsal kripto adaptasyonunda önemli bir oyuncu olma hedefiyle hareket ediyor.

Bitwise'ın ana akım kripto paralar dışındaki ETF girişimleri dikkat çekiyor. Firma, 2024'ün Ekim ayında Bitcoin ve Ethereum ETF'lerini birleştirme yönünde adımlar atarken, Kasım ayında Solana ETF'si için başvuruda bulunmuştu.

Bu gelişme, kripto ETF'lerine yönelik kurumsal talebin yükseldiği bir döneme denk geliyor. Yakın zamanda VanEck'in "onchain ekonomisi" ETF'si başvurusu ve korumalı Bitcoin ETF'lerinin SEC onayı alması, sektördeki hareketliliği gösteriyor.