Bitwise CEO'su dört yıllık kripto para döngüsünün sona erdiğini düşünüyor

Horsley'in değerlendirmesi Bitwise yatırım direktörü Matt Hougan'ın daha önce paylaştığı görüşle örtüşüyor. Horsley kripto sektörünün yeni bir döneme girdiğini savundu. Winston Churchill'in sözünü ödünç alarak "Bu son değil. Sonun başlangıcı da değil. Ama başlangıcın sonu." ifadesini kullandı.

Önceki dönemin kalıplarının artık geçerli olmadığını belirten Horsley, kripto konuşmalarında artık Gemini gibi firmalardan çok Morgan Stanley'nin öne çıktığına dikkat çekti. Toplam arzı 300 milyar doları aşan stablecoinlerin de altcoinler kadar ilgi gördüğünü vurguladı.

Horsley'e göre yeni dönem ana akım kurumlar, daha az sayıda baskın oyuncu ve daha geniş benimsemeyle tanımlanacak.

STRATEGY'NİN STRETCH ÜRÜNÜNÜ "DEVASA GÜÇ" OLARAK NİTELENDİRDİ

Horsley, Strategy'nin imtiyazlı hissesi Stretch (STRC) hakkında iddialı bir değerlendirme yaptı. "Bu şeyin devasa bir güç olduğunu düşünüyorum. Henüz çok erken aşamadayız." dedi.

Stretch'in stabil net varlık değeri ve yüzde 10'un üzerinde getiri sunan yapısıyla gelir odaklı yatırımcılara hitap ettiğini belirtti. Bitcoin'in teminat olarak kullanılması fikrinin "herkesin gözü önünde gizlenmiş" olduğunu savundu. Yapının önümüzdeki 12 ay içinde sektöre yayılacağını ve Bitcoin'i sabit getirili piyasalara taşıyacağını öngördü.

STRC geçen ay rekor işlem günü kaydetmişti ve Saylor'ın Bitcoin alım stratejisinin birincil sermaye aracı haline gelmişti. Öte yandan Saylor STRC temettülerini karşılamak için Bitcoin satışı yapabileceklerini açıklamıştı.

BİTCOİN'İN ÖDEME VİZYONU YENİDEN CANLANACAK

Horsley, Bitcoin'in orijinal ödeme vizyonunun değer saklama kimliği tarafından kalıcı olarak gölgelendiği görüşüne karşı çıktı. Son on yılın Bitcoin'in değerli olduğunu kanıtlamaya odaklandığını ve bu tartışmanın artık büyük ölçüde kapandığını savundu. Yüz milyonlarca kişinin Bitcoin tuttuğu ve değeri konusunda geniş uzlaşı oluştuğu bir ortamda ödeme kullanımının yeniden canlanması için ön koşulların oluştuğunu ileri sürdü. "Bu bölüme sandığımızdan daha erken gireceğiz." dedi.

BLACKROCK SEKTÖRÜN TAMAMINA İVME KAZANDIRDI

Bitwise şu anda 30'dan fazla üründe 15 milyar dolar varlık yönetiyor. Bu rakam 2021 başında 1 milyar doların altındaydı. Horsley, BlackRock'un kripto piyasasına girişinin rekabet tehdidi yerine tüm sektörü yükselten bir dalga etkisi yarattığını söyledi.

"BlackRock Bitwise'ın başına gelen en iyi şey. Bitwise'ın büyümesinin önündeki en büyük engel BlackRock değil. İnsanların kriptoya öncelik vermemesi ya da kripto yaptığında başının belaya gireceğini hissetmesi." dedi.

Horsley rekabeti uzman-genelci eşleşmesi olarak tanımladı. Bitwise'ın 200 kişilik yalnızca kriptoya odaklı ekibini, varlık sınıfını kurumsal yatırımcılar nezdinde meşrulaştıran çeşitlendirilmiş bir varlık yöneticisiyle karşılaştırdı.