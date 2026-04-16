Bitwise Avalanche ETF'sini piyasaya sürdü

Bitwise CIO'su Matt Hougan "Avalanche, işletmeler, hükümetler ve gerçek dünya kullanım alanları için önde gelen platformlardan biri olarak öne çıkıyor." dedi. Hougan, Avalanche'ın büyük bir ağın güvenlik ve ölçeğinden yararlanırken esneklik ve kontrol imkânı sunan yapısının kurumsal düzeydeki zincir üstü uygulamalar için güçlü bir zemin oluşturduğunu vurguladı. AVAX'ın FIFA, Toyota ve Wyoming eyaletinin stablecoin ihracı gibi projelerde kullanıldığı da aktarıldı.

BAVA'nın işleme açıldığı ilk 90 dakikada yaklaşık 400.000 dolarlık işlem hacmine ulaştığı görüldü. Tanınmış ETF analisti James Seyffart bu rakamı "oldukça iyi" olarak nitelendirdi.

Bitwise, stake işlemini kendi bünyesinde kurduğu Bitwise Onchain Solutions bölümü aracılığıyla yönetecek. Şirkete göre bu yapı likiditeyi korurken Avalanche'ın yüzde 5,4 ortalama staking ödülünden maksimum düzeyde yararlanmayı hedefliyor.

TRUMP DÖNEMİNDE ALTCOIN ETF'LERİ BÜYÜYOR

Grayscale ve VanEck'in daha önce AVAX takip eden fonlar çıkardığı hatırlatılıyor. Trump yönetimi döneminde farklı altcoinleri izleyen ETF'lerin sayısı artmayı sürdürüyor. Geçen hafta Canary Capital, PEPE memecoin'ine maruz kalan bir ETF için düzenleyici başvuruda bulundu.