Bitpanda, 2026 ilk yarısında Frankfurt'ta halka arz planlıyor
Avusturya merkezli kripto para borsası Bitpanda, 4 ila 5 milyar euro değerlemeyle Frankfurt Borsası'nda halka arza hazırlanıyor. Şirket, halka arzı koordine etmek için Goldman Sachs, Citigroup ve Deutsche Bank'ı görevlendirdi.

Konu hakkında bilgi sahibi olan kaynaklara göre Peter Thiel'in yatırımcıları arasında yer aldığı Bitpanda GmbH, 2026'nın ilk yarısında Frankfurt Borsası'nda halka arza çıkmayı hedefliyor. Şirketin halka arz için belirlediği değerleme aralığı 4 ila 5 milyar euro (yaklaşık 4,66-5,82 milyar dolar) olarak açıklandı. Nihai değerleme ve takvim henüz kesinleşmedi.

LONDRA SEÇENEĞİ MASADAN KALDIRILDI

Bitpanda daha önce Londra Borsası'nda halka arzı değerlendirmişti. Ancak şirket, Londra piyasasındaki zayıf likiditeyi gerekçe göstererek bu seçenekten vazgeçti. Kurucu ortak Eric Demuth, o dönemde halka arzın ya New York ya da Frankfurt'ta gerçekleşeceğini açıklamıştı.

2014 yılında Viyana'da kurulan Bitpanda, Avrupa genelinde güçlü bir varlık oluşturdu. Avusturya, Almanya, İsviçre, İtalya ve Fransa'da faaliyet gösteren şirket, son dönemde İngiltere pazarına da girdi. Berlin'deki merkezi, şirketin açıkladığı 30 milyon müşterisinin önemli bir bölümüne hizmet veriyor.

DEUTSCHE BANK İLE KRİPTO SAKLAMA İŞ BİRLİĞİ

Planlanan Frankfurt halka arzı, Bitpanda'nın Alman bankacılık devi Deutsche Bank ile sürdürdüğü iş birliğiyle de örtüşüyor. İki şirket Temmuz ayında, 2026'da kripto saklama hizmeti başlatacaklarını duyurmuştu. Hizmet, Deutsche Bank destekli dijital varlık altyapı sağlayıcısı Taurus tarafından desteklenecek.

Bitpanda'nın halka arz planları, kripto şirketleri için düzenleyici ortamın netleştiği bir döneme denk geliyor. AB'nin MiCA düzenlemesi ve ABD'de Donald Trump yönetiminin sektöre yönelik daha olumlu politika sinyalleri, şirketlerin halka arz iştahını artırıyor.

2025 yılında Circle, Bullish ve Gemini gibi şirketlerin halka arz süreçlerinin ardından Kraken, BitGo ve Consensys'in de bu yıl içinde halka arza hazırlandığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Burak KÖSE
