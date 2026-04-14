Bitmine'in Ethereum hazinesi 10 milyar dolara ulaştı

Birim fiyat 2.206 dolar üzerinden hesaplanan ETH varlığının değeri yaklaşık 10,7 milyar dolar. Bu büyüklük Bitmine'i 766.970 BTC ile 54,5 milyar dolarlık Strategy'nin ardından dünyanın en büyük ikinci kurumsal kripto hazinesi konumuna taşıdı.

Yönetim Kurulu Başkanı Tom Lee, geçen haftaki 71.524 ETH'lik alımın 22 Aralık 2025 haftasından bu yana kaydedilen en yüksek haftalık alım hızına ulaştığını belirtti. Bitmine, dokuz aylık birikim sürecinde yüzde 5 arz hedefinin yaklaşık yüzde 80'ini tamamladı. "İran savaşı yedinci haftasına giriyor ve küresel piyasaların en önemli belirleyicisi olmayı sürdürüyor. ETH savaşın başından bu yana yüzde 17,4 getiriyle S&P 500'ü 1.830 baz puan geride bırakarak en iyi performans gösteren varlık oldu." dedi. Lee ayrıca Ethereum'un Wall Street'in Blockchain tabanlı tokenizasyon sürecinden ve tarafsız altyapı ihtiyacı duyan otonom yapay zeka sistemlerinden güç aldığını vurguladı.

STAKE GELİRİ YILLIK 212 MİLYON DOLARA ÇIKTI

Toplam ETH varlığının yüzde 68'ini oluşturan 3,33 milyon ETH şu an stake edilmiş durumda. Yüzde 2,89'luk yedi günlük getiri üzerinden hesaplanan yıllık staking geliri 212 milyon dolara ulaştı. Tüm ETH hazinesinin stake edilmesinin ardından bu rakamın 310 milyon dolara çıkması bekleniyor.

Ethereum varlıklarının ötesinde bilanço 719 milyon dolar nakit, 198 BTC, Beast Industries'de 200 milyon dolarlık hisse ve Nasdaq'ta işlem gören Eightco Holdings'de 85 milyon dolarlık pay içeriyor. Şirket, kurumsal düzeyde staking altyapısı sunmak amacıyla Made in America Validator Network'ü hayata geçirdi ve NYSE American'dan New York Borsası'na yükseltildi.