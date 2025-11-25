Haberler

BitMine ve hazine hisseleri kripto piyasasını geride bıraktı

BitMine öncülüğündeki dijital varlık hazine hisseleri pazartesi günü sert yükseliş gösterdi. Kurumsal alımların artmasıyla birlikte bu hisseler, genel kripto para piyasasındaki toparlanma performansını aştı.

Dijital varlık hazinelerine (DAT) odaklanan şirket hisseleri, pazartesi günü genel kripto piyasasından daha iyi bir performans gösterdi. Google Finance verilerine göre BitMine Immersion Technologies hisseleri yüzde 20'ye yakın değer kazanarak sektördeki yükselişe liderlik etti.

Kurumsal İlgi Zirve Yapmaya Devam Ediyor

BitMine hisseleri işlem gününü 27 dolar seviyesinden 31 doların üzerine çıkarak tamamladı ve piyasa kapanışı sonrası işlemlerde de Ether fiyatlarındaki artışa paralel olarak kazanımlarını korudu. BitMine hissesi (BMNR), ekim başındaki kripto piyasası zirvesinden bu yana düşüş trendindeydi ve o dönemden beri yüzde 50 değer kaybetti. Ancak şirket haziran ayı sonunda Ether biriktirme stratejisine başladığından bu yana hisse değeri yüzde 630 artış gösterdi.

En büyük ikinci Ether hazinesine sahip SharpLink Gaming (SBET) hisseleri pazartesi günü yüzde 6 değer kazanarak 10 doların üzerine çıktı. Michael Saylor'ın Strategy (MSTR) şirketi ise yüzde 5 artışla günü 179 dolardan kapattı. Makro yatırımcı Ted Pillows, "Ethereum hazine şirketleri henüz dip sinyali vermiyor. Bu hisselerdeki bir dönüş, ETH tarafında da büyük bir geri dönüşü başlatacak." değerlendirmesinde bulundu. DAT hisselerindeki toparlanma, son 24 saatte toplam piyasa değerinde yüzde 2,1 artış kaydeden genel kripto piyasasını geride bıraktı.

BitMine, piyasa düzeltmesi sırasında panik satışı yapan bireysel yatırımcıların aksine biriktirmeye devam ederek toplam Ether arzının yüzde 3'üne sahip olma eşiğini aştı. Yönetim Kurulu Başkanı Tom Lee pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Yüzde 5 Simyası yolunun üçte ikisindeyiz." dedi. StrategicEthReserve verilerine göre şirket şu anda yaklaşık 10,6 milyar dolar değerinde 3,63 milyon ETH tutuyor. Şirket pazartesi günü yaptığı duyuruda, geçen hafta fiyat düşüşünü fırsat bilerek 69.822 ETH daha satın aldığını bildirdi. Nasdaq verilerine atıfta bulunan "BMNR Bullz" ise şirketteki kurumsal sahiplik oranının sadece 13 gün içinde yüzde 6 seviyesinden yüzde 31,7'ye fırladığını belirtti.

Ether fiyatları son 24 saatte yaklaşık yüzde 3 artışla pazartesi günü geç saatlerde gün içi en yüksek seviye olan 2.980 dolara ulaştı. Ancak varlık bu seviyede dirençle karşılaştı ve hafif bir geri çekilme yaşadı. ETH, kasım ayındaki piyasa çöküşünden sert etkilendi ve ağustos ayındaki 4.946 dolarlık tarihi zirvesinin yüzde 41 altında işlem görüyor. Tom Lee konuyla ilgili, "Geçen hafta kripto fiyatlarında süregelen düşüş, 10 Ekim'den bu yana bozulan likiditeyi ve zayıf kalan fiyat tekniklerini yansıtıyor." yorumunu yaptı.

Burak KÖSE
