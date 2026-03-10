Haberler

Bitmine Immersion Technologies Ethereum varlığını 4,53 milyon ETH'ye çıkardı
Güncelleme:
Bitmine Immersion Technologies, geçen hafta yaklaşık 120 milyon dolar harcayarak 60.976 ETH satın aldı. Şirketin toplam Ethereum varlığı 4.534.563 ETH'ye yükselirken bu miktarın dolaşımdaki arzın yüzde 3,76'sına karşılık geldiği bildirildi.

Bitmine Immersion Technologies, kripto para piyasasında fiyat dalgalanmaları sürerken yüksek hacimli alım stratejisini devam ettirdi. Şirket, geçen hafta 60.976 ETH alımı yaptığını duyurdu. Bu alımla birlikte toplam Ethereum varlığı 4.534.563 ETH seviyesine çıktı.

Söz konusu miktar, yaklaşık 120,7 milyon ETH düzeyindeki dolaşımdaki toplam Ethereum arzının yüzde 3,76'sına denk geliyor. Şirketin Ethereum varlıklarının toplam değeri, birim fiyatın yaklaşık 1.965 dolar olduğu varsayımıyla 8,9 milyar dolar civarında hesaplanıyor. Bu tutarın, Bitmine'ın bildirdiği 10,3 milyar dolarlık nakit ve kripto varlık toplamının önemli bölümünü oluşturduğu ifade edildi.

Bitmine ayrıca, elindeki varlıkların yaklaşık üçte ikisine karşılık gelen 3.040.483 ETH'yi halihazırda stake (staking) ettiğini bildirdi. Mevcut ağ getirileri üzerinden yapılan hesaplamaya göre bu pozisyonun yıllık bazda yaklaşık 174 milyon dolar gelir üretmesi bekleniyor.

BİTMİNE DOLAŞIMDAKİ ARZIN YÜZDE 5'İNİ HEDEFLİYOR

Şirket, Ethereum'u hazine varlığı olarak konumlandırma stratejisi kapsamında dolaşımdaki toplam arzın yüzde 5'ini kontrol etmeyi hedeflediğini belirtti. Bitmine Yönetim Kurulu Başkanı Tom Lee, kripto para piyasasında gerileme döneminin son aşamasına yaklaşıldığını düşündüklerini ve bu nedenle alımları hızlandırdıklarını söyledi.

Şirketin bilançosunda ayrıca 1,2 milyar dolar nakit, 195 Bitcoin ve çeşitli şirketlerde azınlık hisseleri bulunduğu aktarıldı.

Bitmine'ın büyüyen ETH pozisyonu, ağ genelinde stake talebinin yüksek seyrettiği bir döneme denk geldi. Verilere göre Ethereum doğrulayıcı giriş kuyruğunda 3,2 milyondan fazla ETH beklerken çıkış kuyruğunda 60 binin altında ETH yer alıyor. Bu görünüm, doğrulayıcı altyapısına yeni sermaye akışının sürdüğüne işaret ediyor.

Burak KÖSE
