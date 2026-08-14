Bitmine Ethereum'dan servet kazanıyor

Bitmine Immersion Technologies, açıklamasında stake edilen Ethereum miktarının 5 milyonu geçtiğini ve bunun mevcut oranlarla yıllık 257 milyon dolar gelir sağlayacağını tahmin etti. Şirket, 5,54 milyon Ethereum ve 9,4 milyar dolarlık varlığıyla kurumsal Ethereum hazineleri arasında ilk sırada yer alıyor. Bitfinex analistlerine göre staking, şirketin 31 Mayıs'ta biten çeyrekteki gelirinin yüzde 98'ini oluşturdu. Bu dönemde 46,5 milyon dolarlık gelirin 45,7 milyon doları staking'den geldi.

Analistlere göre bu gelir hem faaliyetlerin hem de hisse geri alım programının finansmanını destekliyor. Bitfinex analistleri, şirketin temmuzdan bu yana 4 milyar dolarlık yetki kapsamında 19,1 milyon hisseyi hiç Ethereum satmadan geri aldığını belirtti. Analist Yiannis Zourmpanos ise düzenli staking gelirinin Ethereum fiyatındaki dalgalanmalara karşı bir tampon işlevi gördüğünü ve yalnızca fiyat artışına bağlı olmayan, daha öngörülebilir bir gelir akışı sağladığını değerlendirdi.

STAKING ETHEREUM'A GETİRİ AVANTAJI SAĞLIYOR

Bitget Wallet operasyon direktörü Alvin Kan'a göre Bitmine'ın ulaştığı bu eşik, Ethereum'un bir hazine varlığı olarak düzenli getiri üretebildiğini gösteriyor. Kan, Bitcoin'in çoğunlukla bilançoda değer artışı sağlayan bir varlık olarak görüldüğünü, Ethereum'un ise staking sayesinde ek getiri sunduğunu belirtti. Yöneticiye göre bu durum daha fazla kripto şirketini Ethereum'u hazine varlığı olarak benimsemeye yöneltebilir. Ancak Kan, bunun risksiz bir gelir olmadığı uyarısında bulundu ve gelirin Ethereum fiyatına, staking getirisine, operasyonel koşullara, likiditeye ve düzenlemeye bağlı olduğunu vurguladı. Yönetici staking'i disiplinli sermaye yönetimini güçlendiren bir getiri katmanı olarak nitelendirdi. Ethereum ağında staking şu anda yıllık yüzde 2,61 getiri sağlıyor ve yaklaşık 897 bin doğrulayıcı toplam arzın yüzde 34'ünden fazlasını stake ediyor.

SHARPLINK İKİNCİ ÇEYREKTE 394 MİLYON DOLAR ZARAR AÇIKLADI

Ethereum hazine şirketleri ise fiyat düşüşünün yol açtığı gerçekleşmemiş zararlar taşıyor. Ethereum'un spot fiyatı 2026'nın ikinci çeyreğinde yüzde 23 gerileyince bu şirketlerin bilançoları baskılandı. İkinci sıradaki Ethereum hazine şirketi SharpLink, ikinci çeyrekte 394 milyon dolar net zarar açıkladı.

Bu zararın önemli bölümü, 391 milyon dolarlık gerçekleşmemiş kripto para kaybından kaynaklandı. Verilere göre SharpLink, 863 bin Ethereum ve yaklaşık 1,46 milyar dolarlık varlıkla kurumsal Ethereum hazineleri arasında ikinci sırada bulunuyor. Analistlere göre Bitmine'ın düzenli staking geliri, bu ortamda fiyat düşüşlerine karşı bir tampon olarak öne çıkıyor.

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