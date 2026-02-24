Bitmine, Ethereum hazinesini 4,42 milyon ETH'ye çıkardı

Bitmine Immersion Technologies (BMNR), 22 Şubat itibarıyla Ethereum hazinesini 4,42 milyon ETH'ye çıkardığını duyurdu. ETH başına 1.958 dolar üzerinden hesaplanan hazine değeri yaklaşık 8,7 milyar dolara ulaşırken, şirket küresel ölçekte en büyük kurumsal Ether sahibi ve Strategy'nin 49 milyar dolarlık Bitcoin pozisyonunun ardından ikinci en büyük kurumsal kripto hazinesi konumunda yer aldı.

Son bir haftalık dönemde 51.162 ETH daha satın alan Bitmine, toplam ETH arzının yüzde 5'ini edinme hedefine yaklaşık yüzde 27 uzaklıkta bulunuyor. Birikimin, Yönetim Kurulu Başkanı Tom Lee'nin "mini kripto kışı" olarak nitelendirdiği dönemde gerçekleşmesi dikkat çekti.

Lee açıklamasında, "Bitmine düzenli olarak Ethereum alıyor, çünkü güçlenen temel göstergeler ışığında bu geri çekilmeyi cazip buluyoruz. Bize göre ETH'nin fiyatı, yüksek kullanım değerini ve finansın geleceğindeki rolünü yansıtmıyor" ifadelerini kullandı.

STAKE GELİRLERİ ARTIYOR

Şirket, toplam varlıklarının yaklaşık yüzde 68,7'sine karşılık gelen 3.040.483 ETH'yi stake ettiğini bildirdi. Yedi günlük yüzde 2,89 getiri oranına göre stake operasyonlarından yıllıklandırılmış 171 milyon dolar gelir elde ediliyor. Bitmine, tüm ETH pozisyonunun stake edilmesiyle bu çeyrekte kullanıma sunmayı planladığı Made in America Validator Network (MAVAN) altyapı platformu aracılığıyla yıllık stake gelirinin 249 milyon dolara ulaşabileceğini öngörüyor.

Ether dışında 193 BTC, 691 milyon dolar nakit, Beast Industries'te 200 milyon dolar ve Eightco Holdings'te 17 milyon dolarlık paya sahip olan Bitmine'ın toplam kripto, nakit ve stratejik yatırımları 22 Şubat itibarıyla 9,6 milyar dolara ulaştı. Şirketin hisseleri pazartesi günü 19,27 dolar civarında işlem görürken cuma kapanışına göre yüzde 4'ün üzerinde değer kaybetti.