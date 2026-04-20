Bitmine Ethereum hazinesi 101 bin ETH daha ekledi

ETH başına 2 bin 301 dolarlık fiyat üzerinden hesaplandığında hazine 11,45 milyar dolarlık bir değere ulaşıyor. Bu büyüklükle şirket, Strategy'nin 58,2 milyar dolarlık Bitcoin hazinesinin ardından dünya genelinde en büyük ikinci kurumsal kripto varlık rezerv şirketini oluşturuyor.

En son alımla Bitmine, toplam ETH arzı olan 120,7 milyon token üzerinden yüzde 5'lik pay edinme hedefinin yüzde 82'sine ulaştı.

BİTMİNE ETH ARZININ YÜZDE 4,12'SİNE SAHİP OLDU

Bitmine Yönetim Kurulu Başkanı Tom Lee, şirketin son dört haftadır tutarlı biçimde ETH satın aldığını ve en son haftanın alım hızının Aralık 2025'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktığını belirtti. Lee, "Mevcut kripto kışı sona çok daha yakın." ifadesini kullandı.

Lee bu görüşünü tarihsel bir karşılaştırmayla destekledi. 2015'ten bu yana yaşanan her büyük piyasa düşüşü hisse senedi piyasasında en az yüzde 20 oranında bir gerilemeyle örtüşürken 2026'daki hisse senedi düşüşü yüzde 8'de kaldı. Tom Lee ayrıca Ethereum'un kurumsal tokenizasyon ve tarafsız kamuya açık defterlere ihtiyaç duyan yapay zeka ajan sistemleri olmak üzere iki güçlü büyüme dinamiğinden yararlandığını da vurguladı. ETH, pazartesi günü 2 bin 300 doların üzerinde işlem görürken Ağustos 2025'te ulaştığı 4 bin 946 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinin yaklaşık yüzde 53 altında seyrediyor.

STAKİNG GELİRİ VE BİLANÇO

Bitmine'in toplam ETH varlığının 3 milyon 334 bin 637 tokenu kilitli stake pozisyonunda tutuluyor. Mevcut fiyatlarla 7,7 milyar dolara karşılık gelen bu miktar, yıllık 221 milyon dolar staking geliri sağlıyor. Şirketin yeni devreye aldığı MAVAN doğrulayıcı ağı ve iş ortakları aracılığıyla varlığın tamamının stake edilmesi durumunda yüzde 2,88'lik getiri varsayımıyla yıllık staking ödüllerinin 330 milyon dolara çıkması bekleniyor.

ETH dışında Bitmine'in bilançosu 1,12 milyar dolar nakit, 199 Bitcoin, Beast Industries'de 200 milyon dolar ve Eightco Holdings'de 107 milyon dolarlık pay içeriyor.