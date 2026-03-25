Bitmine Ethereum biriktiriminde hız kesmiyor

Fundstrat'ın kurucu ortağı Tom Lee'nin yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Ethereum (ETH) hazine şirketi Bitmine, toplam portföyünü 4,66 milyon ETH'ye çıkardı.

Zincir üstü verilere göre Bitmine, salı günü Kraken borsası üzerinden iki farklı adres aracılığıyla 67.111 ETH satın aldı. İşlemin toplam değeri yaklaşık 144,8 milyon dolar olarak hesaplandı.

ETH REKOR SEVİYENİN YÜZDE 55 ALTINDA

Yeni alım, şirketin 22 Mart itibarıyla açıklanan 4,66 milyon ETH'lik portföyüne eklendi. Bu miktar Ethereum'un dolaşımdaki arzının yaklaşık yüzde 3,86'sına denk geliyor. Bitmine, 16 Mart'tan bu yana toplam 65.341 ETH edindiğini pazartesi günkü açıklamasında duyurmuştu.

Tom Lee, açıklamasında "Bitmine son üç haftanın her birinde ETH alım hızını artırdı. Temel senaryomuz, ETH'nin mini kripto kışının son aşamalarında olduğu yönünde." ifadelerini kullandı.

Bitmine, bilinen en büyük ETH hazine şirketi konumunu koruyor. Şirketi yaklaşık 863 bin ETH ile SharpLink Gaming ve 497 bin ETH ile The Ether Machine takip ediyor.

Ethereum yayım sırasında 2.154 dolar seviyesinde işlem görüyordu. Varlık, Ağustos 2025'te ulaştığı yaklaşık 4.900 dolarlık tarihi zirvesinin yüzde 55'ten fazla altında kalmaya devam ediyor. Bitmine hisseleri (BMNR) ise salı günü yüzde 2,21 düşüşle 20,8 dolardan kapandı. Hisse, mesai sonrası işlemlerde yüzde 1,88 toparlandı ancak son altı ayda yaklaşık yüzde 60 değer kaybetti.

Serkan KÖSE
MSB: Türkiye ve İngiltere, Eurofighter sözleşmesini bugün imzalayacak

Türkiye'den tarihi Eurofighter adımı! İmzalar bugün atılıyor
Pezeşkiyan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe mesaj

Pezeşkiyan'dan Erdoğan'a Türkçe mesaj! Sözleri dikkat çekti
Ateşkesi reddeden İran, İsrail'in kalbini vurdu

Ateşkesi reddeden İran, İsrail'in kalbini vurdu
Futbolcu cinayetinde katili kaçırma planı oraya çıktı! İzzet Yıldızhan bağlantısı dosyada

İzzet Yıldızhan'ı tutuklatan plan deşifre oldu
Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi tanımayan yok

Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi tanımayan yok
4 aylık hamile psikoloğu bahçede böyle vurdular

Motosikletle yaklaşıp 4 aylık hamile psikoloğu böyle vurdu
43 yıl önce mezun olduğu okula müdür olarak döndü

43 yıl sonra aynı kapıdan bu kez müdür olarak girdi
Futbolcu cinayetinde katili kaçırma planı oraya çıktı! İzzet Yıldızhan bağlantısı dosyada

İzzet Yıldızhan'ı tutuklatan plan deşifre oldu
İfadesinde 'Boğuştuk' diyen Alaattin Kadayıfçıoğlu'nu yalanlayan kayıt

"Boğuştuk" diyerek yırtmaya çalışan katil zanlısını yalanlayan kayıt
Tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'na bir darbe daha

Tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'na bir darbe daha