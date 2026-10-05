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Bitmine Ethereum alımlarını sürdürdü

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Bitmine Ethereum alımlarını sürdürdü
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Kripto varlık şirketi Bitmine, yeni Ethereum alımıyla birikimini büyüttü. Toplam Ethereum arzının yüzde 5'ine ulaşmayı hedefleyen şirket, elindeki varlıkların büyük bölümünü staking'de değerlendiriyor. Son açıklamada yıllık gelir beklentisi de güncellendi.

Bitmine, 5 Ekim tarihli açıklamasında son bir haftada 15 bin 112 ETH satın aldığını duyurdu. Böylece şirketin 4 Ekim itibarıyla toplam Ethereum varlığı 6 milyon 16 bin 414 ETH'ye yükseldi. Bir önceki açıklamada bu tutar 6 milyon 1 bin 302 ETH olmuştu.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Tom Lee, Ethereum biriktirme stratejisinin başladığı 30 Haziran 2025'ten bu yana her hafta alım yaptıklarını belirtti. Son işlemle birlikte Bitmine, toplam arzın yüzde 5'ini elinde tutma hedefine biraz daha yaklaştı.

ETHEREUM ARZININ YÜZDE 4,9'UNU TUTUYOR

Bitmine'ın hesabına göre şirketin birikimi, 122,1 milyon ETH'lik toplam arzın yaklaşık yüzde 4,9'una karşılık geliyor. Açıklamada kullanılan 2 bin 726 dolarlık referans fiyatla bu varlıkların değeri yaklaşık 16,4 milyar dolar olarak hesaplandı.

Ethereum'un yanında 214 Bitcoin tutan şirket, nakit ve pazarlanabilir menkul kıymetlerinin toplamını 643 milyon dolar olarak bildirdi. Diğer yatırımları da dahil edildiğinde açıklanan toplam varlık değeri 17,4 milyar dolara ulaştı.

STAKING İÇİN YILLIK 363 MİLYON DOLAR BEKLENTİSİ

Bitmine'ın staking'e ayırdığı Ethereum miktarı 5 milyon 67 bin 309 ETH oldu. Toplam Ethereum varlığının yaklaşık yüzde 84'ünü oluşturan bu miktar, önceki haftaya göre değişmedi. Staking, varlıkların ağdaki işlemlerin doğrulanmasına katkı sağlamak üzere kullanılması ve karşılığında ödül kazanılması anlamına geliyor.

Şirket, kendi MAVAN platformu ve staking ortakları üzerinden yürüttüğü faaliyetlerde son yedi günlük getirinin yıllıklandırılmış oranını yüzde 2,63 olarak açıkladı. Bu oran ve mevcut değerleme üzerinden yıllık staking gelirini yaklaşık 363 milyon dolar olarak öngördü. Önceki açıklamada beklenti 358 milyon dolardı.

Bitmine, elindeki Ethereum'un tamamının staking'e ayrılması halinde yıllık ödüllerin aynı varsayımlarla 431 milyon dolara ulaşabileceğini belirtti. Bu rakamlar gerçekleşmiş geliri ifade etmiyor. Ethereum fiyatı ve staking getirisindeki değişimler, elde edilecek tutarı da etkileyebiliyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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