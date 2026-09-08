BitMine Ethereum alımlarında hız kesmiyor

Şirketin açıkladığı 2 bin 495 dolarlık değerleme fiyatıyla son alımın büyüklüğü yaklaşık 70,1 milyon dolara denk geliyor. BitMine, toplam Ether rezervinin ortalama alım maliyetini açıklamadı. Şirketin hedefine ulaşması için yaklaşık 171 bin Ether daha alması gerekiyor. BitMine, 30 Haziran 2025'te Ethereum hazine stratejisini başlatmasından bu yana her hafta Ether aldı. Son alım önceki haftaki 53 bin 501 Ether'in altında kaldı. Bu tempo korunursa şirket hedefine yedi haftadan kısa sürede ulaşabilir.

VARLIKLAR 15,7 MİLYAR DOLAR ETH POZİSYONU ZARARDA

BitMine, 7 Eylül itibarıyla toplam 15,7 milyar dolarlık varlık bildirdi. Bu tutarın büyük bölümü Ether'den oluşuyor. Şirketin elindeki Ether'in yaklaşık 5,07 milyonu, 12,6 milyar dolar değerindeki kısmı MAVAN platformu ve stake ortakları aracılığıyla stake edilmiş durumda. Bu miktar bakiyenin yaklaşık yüzde 85'ine denk geliyor. BitMine'ın stake ettiği Etherlerden elde ettiği yedi günlük getiri yıllıklandırıldığında yüzde 2,61'e ulaşıyor. Şirket mevcut stake miktarından yıllıklandırılmış 330 milyon dolar gelir öngörüyor. BitMine ayrıca 211 Bitcoin tutuyor. Şirketin Beast Industries'teki payı 180 milyon dolar, Eightco Holdings'teki payı 91 milyon dolar değerinde. Nakit ve menkul kıymetlerinin toplamı ise 593 milyon dolara ulaşıyor.

Şirketin ana hazine varlığındaki kayıp sürüyor. Dropstab, BitMine'ın Ether pozisyonundaki gerçekleşmemiş zararı yaklaşık 5,1 milyar dolar olarak tahmin ediyor. Ether'in fiyatı 2026 başından bu yana yüzde 16 geriledi. BMNR hissesi cuma gününü 24,97 dolardan kapattıktan sonra salı açılışında yüzde 2'den fazla düştü. Hisse yıl başından bu yana çift haneli kayıp taşıyor.

LEE KURUMSAL TALEBE DEMARK YÜKSELİŞE DİKKAT ÇEKTİ

BitMine yönetimi Ether konusundaki olumlu görüşünü koruyor. Başkan Tom Lee, Ether'in üçüncü çeyrekte 4 Eylül'e kadar S&P 500 endeksini 5 bin 430 baz puan geride bıraktığını belirtti. Lee, "30 Haziran'dan bu yana en iyi performans gösteren üç varlık ETH, BTC ve SOL oldu" dedi ve bu tablonun, kriptonun diğer makro varlıklara kıyasla belirgin üstün performansı nedeniyle kurumların kripto varlıklarını artırmasına zemin hazırladığını savundu.

BitMine'a danışmanlık yapan piyasa teknisyeni Tom DeMark ise göstergelerinin önümüzdeki haftalarda yeni bir yukarı hareketi işaret ettiğini söyledi. Ether son iki haftada 2 bin 400 ile 2 bin 500 dolar aralığında yatay seyrederek ağustos ortasındaki yaklaşık yüzde 35'lik sert yükselişin ardından bu bantta dengelendi. Analist, "ETH aşağı yönlü bir kırılma olmadan yatay hareket etti ve 12 günlük ölçüm tamamlandı. Bu durum yukarı hareketin yeniden başlayabileceğine işaret ediyor" değerlendirmesini yaptı.