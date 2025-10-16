Haberler

BitMine, Ether fiyatındaki yüzde 20 düşüşte alım yaptı

BitMine, Ether fiyatındaki yüzde 20 düşüşte alım yaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BitMine, Ether fiyatının yüzde 20 gerilemesiyle 417 milyon dolar değerinde 104 bin ETH satın aldı. Şirketin toplam varlıkları artık arzın yüzde 2,5'ine ulaştı.

Dünyanın en büyük Ethereum hazinesine sahip şirket BitMine, kripto para piyasasındaki düşüşü fırsat bilerek 417 milyon dolar değerinde Ethereum alımı gerçekleştirdi. Blockchain verileri, şirketin Perşembe günü 104 bin 336 ETH satın aldığını gösteriyor. Bu alımla birlikte BitMine'ın toplam Ethereum varlığı 3 milyon seviyesine ulaştı.

BitMine Hazinesi Artık Toplam Arzın Yüzde 2,5'ine Ulaştı

Alım işlemi son yedi saat içinde gerçekleşti ve varlıklar Kraken ile BitGo borsalarından üç yeni cüzdana aktarıldı. BitMine henüz bu işlemleri resmi olarak doğrulamadı. Şirketin başkanı Tom Lee daha önce Ethereum fiyatının yıl sonuna kadar 10 bin dolara ulaşacağını öngörmüştü.

Blockchain istihbarat firmaları, üç yeni balina cüzdanının her birinin 75 milyon dolar değerinde ETH aldığını tespit etti. Alım kalıplarının BitMine'ın daha önceki BitGo üzerinden yaptığı alımlarla eşleştiği belirtiliyor. Şirket hafta başında da benzer bir hamle yaparak 202 bin 37 ETH token almıştı.

BitMine şu anda hedefinin yüzde 50'sine ulaşmış durumda ve elinde bulundurduğu 3 milyon ETH toplam arzın yüzde 2,5'ine denk geliyor. Bu miktar aynı zamanda tüm halka açık kurumsal Ethereum hazinelerinin toplamının yarısını oluşturuyor. Piyasa verileri, kurumsal hazinelerdeki toplam Ethereum miktarının 5,9 milyon ETH olduğunu gösteriyor.

Ethereum fiyatı Çarşamba günü geç saatlerde 3 bin 945 dolara kadar geriledi ve bu seviye Ağustos ayındaki 4 bin 946 dolarlık zirveden yüzde 20 düşüşe işaret ediyor. Piyasa analistleri, Ethereum'un grafik yapısının Bitcoin'in 2020-2021 yükseliş dönemine benzediğini ve önümüzdeki aylarda 6 bin ile 7 bin dolar aralığına çıkabileceğini değerlendiriyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Eskişehir'de keşfedildi, sırada 5 ilimiz daha var

Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Sırada 5 ilimiz daha var
İsrailli general, 'Karşımızda Türkiye var' deyip yeni savaşın yerini işaret etti

"Karşımızda Türkiye var" deyip yeni savaşın yerini işaret etti
İnfaz sayısı korkunç boyutta! BM'ye 'Bu ülkeyi durdurun' çağrısı

İnfaz sayısı korkunç boyutta! BM'ye "Bu ülkeyi durdurun" çağrısı

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan Can Borcu final yaptı

Reyting savaşını kaybetti! ATV dizinin fişini çekti
Kilitli depoda dişlerini kırıp böcek yedirdiler! İşte istenen ceza

Dişlerini kırıp böcek yedirdiler! İşte sanıklara istenen ceza
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Sahte e-İmza olayıyla ilgili inceleme başlatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! DDK hemen inceleme başlattı
Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı

Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı
ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan Can Borcu final yaptı

Reyting savaşını kaybetti! ATV dizinin fişini çekti
2 aylık eşinin boğazını keserek öldüren cani koca hakkında yeni karar

Vicdanları yaralayan karar kaldırıldı
Fatih Terim Çekya'nın başına geçiyor! 'Bu paradan aşağı imza atmam' dedi

Çekya'nın başına geçiyor! "Bu paradan aşağı imza atmam" dedi
İmam nikahında geline 'Eyvah' dedirten soru

İmam nikahında geline "Eyvah" dedirten soru
Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti

Sanat camiası yasta! Ekranların duayen ismi hayatını kaybetti
Schumacher'in malikanesinde tecavüz! Avustralyalı yarışçı dostu...

Schumacher'in evinde tecavüz!
İzlerken utandık! Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket

Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket
Hastanede yaşan savaşı veren Fatih Ürek'in doktorundan yeni açıklama

Entübe edilen Fatih Ürek'ten haber var
Dünya Osimhen'i konuşuyor

Dünya Osimhen'i konuşuyor
title