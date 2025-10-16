BitMine, Ether fiyatındaki yüzde 20 düşüşte alım yaptı

Dünyanın en büyük Ethereum hazinesine sahip şirket BitMine, kripto para piyasasındaki düşüşü fırsat bilerek 417 milyon dolar değerinde Ethereum alımı gerçekleştirdi. Blockchain verileri, şirketin Perşembe günü 104 bin 336 ETH satın aldığını gösteriyor. Bu alımla birlikte BitMine'ın toplam Ethereum varlığı 3 milyon seviyesine ulaştı.

BitMine Hazinesi Artık Toplam Arzın Yüzde 2,5'ine Ulaştı

Alım işlemi son yedi saat içinde gerçekleşti ve varlıklar Kraken ile BitGo borsalarından üç yeni cüzdana aktarıldı. BitMine henüz bu işlemleri resmi olarak doğrulamadı. Şirketin başkanı Tom Lee daha önce Ethereum fiyatının yıl sonuna kadar 10 bin dolara ulaşacağını öngörmüştü.

Blockchain istihbarat firmaları, üç yeni balina cüzdanının her birinin 75 milyon dolar değerinde ETH aldığını tespit etti. Alım kalıplarının BitMine'ın daha önceki BitGo üzerinden yaptığı alımlarla eşleştiği belirtiliyor. Şirket hafta başında da benzer bir hamle yaparak 202 bin 37 ETH token almıştı.

BitMine şu anda hedefinin yüzde 50'sine ulaşmış durumda ve elinde bulundurduğu 3 milyon ETH toplam arzın yüzde 2,5'ine denk geliyor. Bu miktar aynı zamanda tüm halka açık kurumsal Ethereum hazinelerinin toplamının yarısını oluşturuyor. Piyasa verileri, kurumsal hazinelerdeki toplam Ethereum miktarının 5,9 milyon ETH olduğunu gösteriyor.

Ethereum fiyatı Çarşamba günü geç saatlerde 3 bin 945 dolara kadar geriledi ve bu seviye Ağustos ayındaki 4 bin 946 dolarlık zirveden yüzde 20 düşüşe işaret ediyor. Piyasa analistleri, Ethereum'un grafik yapısının Bitcoin'in 2020-2021 yükseliş dönemine benzediğini ve önümüzdeki aylarda 6 bin ile 7 bin dolar aralığına çıkabileceğini değerlendiriyor.