BitMine, bir haftada 40.613 ETH daha satın aldı

BitMine, bir haftada 40.613 ETH daha satın aldı
Güncelleme:
BitMine Immersion Technologies, 8 Şubat'ta sona eren hafta boyunca kurumsal hazinesine 40.613 ETH daha ekledi. Şirketin toplam Ethereum varlığı yaklaşık 9,2 milyar dolar değerle 4.325.738 ETH'ye ulaştı.

Son alımla birlikte BitMine, kamuoyuna duyurduğu "Alchemy of 5%" hedefinin yüzde 72'sine ulaşarak dolaşımdaki Ether arzının yüzde 3,58'ini kontrol altına aldı. Şirket, bu kilometre taşına stratejisini başlattığı tarihten yalnızca altı ay sonra ulaştığını belirtti.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI'NDAN PİYASA DEĞERLENDİRMESİ

Şirketin yönetim kurulu başkanı Tom Lee, hafta boyunca süren alımların Ethereum fiyatının 2025 zirvesinin yüzde 62 altında seyrettiği bir dönemde gerçekleştiğine dikkat çekti. Lee, güncel verilere atıfta bulunarak fiyat hareketleri baskı altında kalırken ağ kullanımının rekor seviyelere ulaştığını vurguladı. Verilere göre günlük işlem sayısı 2,5 milyon ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, 2026 yılında günlük aktif adres sayısı da 1 milyona yükseldi.

Lee, açıklamada, "Kriptoda en iyi yatırım fırsatları her zaman düşüşlerin ardından ortaya çıktı. 2025 yılını düşünün; kriptoda en iyi giriş noktaları, gümrük tarifeleri endişesiyle piyasaların sert düştüğü dönemlerin hemen sonrasında oluştu. BitMine, güçlenen temel göstergeleri göz önünde bulundurarak bu geri çekilmeyi cazip bir seviye olarak değerlendirdiği için istikrarlı şekilde Ethereum almaya devam etti. Bizim görüşümüze göre ETH fiyatı, Ethereum'un yüksek kullanım oranını ve finansın geleceğindeki rolünü yansıtmıyor." ifadelerini kullandı.

Lee ayrıca ETH'nin tarihsel olarak büyük düşüşlerin ardından V şeklinde toparlanmalar sergilediğini belirterek 2026 yılında da benzer bir seyir beklediğini ekledi.

Burak KÖSE
