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Bitmine 6 milyon Ethereum'u geride bıraktı

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Bitmine 6 milyon Ethereum'u geride bıraktı
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Ethereum biriktiren şirketler arasında ilk sırada yer alan Bitmine, son alımıyla rezervini 6 milyon ETH'nin üzerine taşıdı. Toplam arzın yüzde 5'ini edinme hedefine yaklaşan şirket, elindeki varlıkların büyük bölümünü staking yoluyla değerlendiriyor.

Bitmine'ın 28 Eylül'de yayımladığı açıklamaya göre şirket, bir haftada 17 bin 362 ETH satın aldı. Böylece 27 Eylül itibarıyla toplam rezervi 6 milyon 1 bin 302 ETH'ye ulaştı. Son alımın ortalama maliyeti açıklanmadı.

ETHEREUM ARZININ YÜZDE 5'İNE YAKLAŞTI

Şirketin elindeki miktar, açıklamada esas alınan 122,1 milyon ETH'lik toplam arzın yaklaşık yüzde 4,9'una karşılık geliyor. Bitmine, yüzde 5'lik birikim hedefinin yüzde 98'ini tamamladığını bildirdi.

Yönetim Kurulu Başkanı Tom Lee, şirketin bu büyüklüğe 15 aydan kısa sürede ulaştığını belirtti. Lee'ye göre Bitmine, Ethereum biriktirme stratejisini başlattığı 30 Haziran 2025'ten bu yana her hafta alım yaptı.

Şirketin 27 Eylül tarihli hesabında kripto varlıkları, nakdi, menkul kıymetleri ve diğer yatırımlarının toplam değeri 17,2 milyar dolar olarak açıklandı. Bu tutarın 672 milyon dolarını nakit ve menkul kıymetler oluşturdu. Bitmine ayrıca 213 Bitcoin tuttuğunu bildirdi.

REZERVİN BÜYÜK BÖLÜMÜ STAKING'DE

Bitmine, biriktirdiği Ethereum'dan gelir elde etmek için staking faaliyetlerini de büyütüyor. Ağdaki işlemlerin doğrulanmasına katkı karşılığında ödül kazanılmasını sağlayan bu süreçte, şirketin yaklaşık 5,07 milyon ETH'si bulunuyor. Miktar, toplam Ethereum rezervinin yaklaşık yüzde 84'üne denk geliyor.

Şirket, mevcut staking faaliyetlerinin yıllıklandırılmış gelirini 358 milyon dolar olarak öngörüyor. Tüm ETH rezervinin staking'e dahil edilmesi halinde bu tutarın 424 milyon dolara ulaşabileceğini hesaplıyor. İkinci tahmin, son yedi günlük performanstan türetilen yüzde 2,62'lik yıllıklandırılmış getiriye dayanıyor. Rakamlar gerçekleşmiş yıllık geliri göstermiyor.

Bitmine'ın kendi rezervini değerlendirmek için geliştirdiği MAVAN platformu, kurumsal yatırımcılara ve saklama kuruluşlarına da hizmet veriyor. Şirket böylece Ethereum alımlarının yanında staking altyapısını dış müşterilere açarak faaliyet alanını genişletiyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com
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