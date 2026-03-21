Haberler

BitFuFu bulut madenciliğine yöneldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bulut madencilik hizmetlerinin toplam gelirdeki payını yüzde 74'e çıkaran BitFuFu, 2025 yılını 57,4 milyon dolar net zararla kapattı. Şirket bir önceki yıl 54 milyon dolar kâr açıklamıştı.

BitFuFu 21 Mart'ta yayımladığı yıllık sonuçlara göre 2025'te 475,8 milyon dolar gelir elde etti. Bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 2,7'lik artışa karşılık geliyor. Gelirin büyük bölümünü oluşturan bulut madencilik segmenti 350,6 milyon dolara ulaşırken şirketin kendi madencilik operasyonlarından elde ettiği gelir 157,5 milyon dolardan 63,1 milyon dolara geriledi.

Gelir artışına karşın kârlılık belirgin şekilde bozuldu. Düzeltilmiş FAVÖK 117,9 milyon dolardan 8,3 milyon dolara düştü. Bitcoin fiyat dalgalanmaları ve madencilik ekipmanlarındaki değer düşüklüğü kayıpları sonuçlar üzerinde baskı yarattı.

Madenciliğin birim maliyeti de yükseldi. Şirket, Bitcoin başına ortalama üretim maliyetinin 2024'teki 47.496 dolardan 2025'te 77.573 dolara çıktığını açıkladı. Artan ağ zorluğu ve kiralanan hash gücüne olan bağımlılığın artması maliyet artışının temel nedenleri olarak gösterildi.

MADENCİLER HİZMET MODELİNE KAYIYOR

BitFuFu'nun bulut madenciliğe kayması sektördeki daha geniş bir eğilimin parçası. Şirketin yönetimi altındaki toplam madencilik kapasitesi 2025 sonunda 26,1 EH/s'ye yükseldi. Ancak bu kapasitenin artan payı doğrudan Bitcoin üretimi yerine hizmet müşterilerine yönlendirildi. Bulut madencilik kullanıcı sayısı yıl boyunca yüzde 14'ten fazla arttı.

Madencilik sektöründe birçok şirket enerji kapasitesini ve veri merkezi altyapısını Bitcoin madenciliği dışında da değerlendirmeye yöneliyor. Core Scientific 2026'da Bitcoin varlıklarının tamamına yakınını satarak yapay zeka kolokasyon yatırımlarını finanse etmeyi planladığını açıkladı. Bitfarms ise yüksek performanslı bilişim veri merkezlerine odaklanırken Keel Infrastructure adıyla yeniden markalaşma sürecine girdi.

BitFuFu'nun FUFU koduyla işlem gören hisseleri 21 Mart itibarıyla 2,10 dolar civarında seyrediyor. Hisse yılbaşından bu yana yüzde 24 değer kaybetti ve geçen hafta 2,03 dolarla tüm zamanların en düşük seviyesini gördü.

Burak KÖSE
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

