Bitfinex destekli Stable projesi ana ağını resmen duyurdu

Bitfinex destekli Katman-1 projesi Stable, ana ağını başlatarak işlem ücretlerinde USDT kullanımını hayata geçirdi. Proje yönetişim ve güvenlik için kendi yerel varlığı olan STABLE token'ı piyasaya sürerken ekosistemi desteklemek adına yeni bir vakıf kurdu.

Bitfinex ve Hack VC'nin desteklediği stablecoin odaklı Katman-1 Blockchain projesi Stable, pazartesi günü StableChain ana ağını resmi olarak başlattı. Proje aynı gün STABLE tokenını ve bağımsız bir yönetişim organı olan Stable Foundation'ı da duyurdu.

STABLE Tokenı Kullanıma Açıldı

Stable Foundation, Blockchainin büyümesini desteklemek için hibeler, topluluk programları ve protokol yönetişimine katılım sağlayacak. STABLE tokenı ağın birincil fayda tokenı olarak yönetişim ve güvenlik işlevleri üstlenecek. Token sahipleri protokol kararlarına katılabilecek ve zincirin güvenliğine katkıda bulunabilecek. Tether'in USDT'si ise ağda işlem ücreti tokenı olarak kullanılacak.

Stable CEO'su Brian Mehler, "Dijital ödemelerin işlenme ve alınma biçimini tamamen yeniden yazacak büyük bir finansal devrimin merkezindeyiz. Bireysel ve kurumsal düzeyde gerçek bir zincir üstü ekonomi aktifleşiyor." dedi. Mehler, Stable Foundation ve STABLE tokenının yatırımcıların topluluğa katılarak dünya genelinde stablecoin ödeme altyapısı kurulmasına destek vermesini sağlayacağını belirtti.

Stable'ın EVM uyumlu ana ağ lansmanı, iki aşamalı ön depozit kampanyasının ardından geldi. Proje, 24.000'den fazla cüzdandan 2 milyar doları aşan depozit topladığını açıkladı.

Stable daha önce Bitfinex ve Hack VC liderliğindeki tohum yatırım turunda 28 milyon dolar toplamıştı. Tether CEO'su ve Bitfinex CTO'su Paolo Ardoino ile Anchorage CEO'su Nathan Macauley de danışman olarak projede yer alıyor. Bitfinex ayrıca Ekim 2024'te USDT işlem ücretlerini ortadan kaldırmayı hedefleyen stablecoin odaklı EVM uyumlu yan zincir Plasma'ya 3,5 milyon dolarlık bir yatırım turu düzenlemişti.

Stable son dönemde Anchorage Digital, PayPal ve Standard Chartered'ın tokenizasyon platformu Libeara ile ortaklıklar duyurdu. Mehler, "Ekibimiz için bunun sadece kurumlara yönelik bir an olmaması çok önemli. DeFi topluluğunun da bu yeni geleceği birlikte inşa etmek için yanımızda olmasını istiyoruz." dedi.

Geçen hafta açıklanan token ekonomisine göre STABLE tokenı ödemeler yerine yönetişim ve ağ güvenliği için tasarlandı. Zincirdeki tüm işlemler USDT ile gerçekleşecek. STABLE, ağın StableBFT adlı Delege Edilmiş Hisse Kanıtı uzlaşma mekanizmasını destekleyecek. Token sahipleri doğrulayıcılara delege edebilecek ve protokol kararlarında oy kullanabilecek.

Tokenın toplam arzı 100 milyar STABLE olarak sabitlendi. Dağılım planına göre yüzde 10 başlangıç dağıtımına, yüzde 40 geliştirici hibeleri ve ortaklıklara, yüzde 25 ekibe ve yüzde 25 erken yatırımcılara ayrıldı. Ekip ve yatırımcı tahsisatları bir yıllık kilitleme süresinin ardından dört yıllık hak ediş takvimine tabi olacak.

Burak KÖSE
