Bitcoin'in yeni sınavı Japonya'dan geldi

Baskının merkezinde tahvil getirileri var. Japonya'nın gösterge 10 yıllık devlet tahvili getirisi, salı günü 1996'dan bu yana ilk kez yüzde 3'ün üzerine çıktıktan sonra ikinci seansında da bu seviyenin üzerinde kaldı. ABD ve Avrupa getirileri de yükseldi, Brent petrolü ise yeniden tırmanan ABD-İran gerilimiyle enerji arzı endişeleri artınca 95 doların üzerine çıktı.

Bitcoin'in son zirvesinden geri çekilmesi ise şimdilik sınırlı kaldı. LMAX Group piyasa stratejisti Joel Kruger, kripto paranın hisse senetleri ve diğer riske duyarlı piyasalara kıyasla performansını umut verici bulduğunu söyledi. Kruger, "Kripto giderek zorlaşan küresel zemine karşı görece direncini göstermeyi sürdürüyor, düşüşler talep çekmeye devam ediyor." dedi.

TÜREV PİYASA SAKİN, AÇIK POZİSYON DÖRT AYIN DİBİNDE

Bitcoin'in dar banttaki seyri, yüzde 23'lük sıçramanın yalnızca bir hafta ardından geldi. Kripto para o zamandan bu yana 76 bin 800 ile 81 bin 600 dolar arasında işlem gördü. Araştırma ve aracılık şirketi K33'ün salı günkü raporuna göre vadeli işlem ve süresiz sözleşmelerdeki açık pozisyon 38,6 milyar dolara indi. Süresiz sözleşmelerdeki açık pozisyon dört ayın en düşük düzeyine yakın seyretti. Fonlama oranları da nötr bölgede kaldı.

Analistlere göre kaldıraç birikiminin zayıf kalması piyasa için daha sağlıklı bir zemin oluşturuyor. Wincent kıdemli direktörü Paul Howard, tablonun spot birikime işaret ettiğini belirtti. İşlemciler 80 bin dolarlık eylül alım opsiyonlarında aktif kaldı. Howard bunun patlayıcı bir hareket beklentisi anlamına gelmediğini söyledi. Howard, "Beklenti, önümüzdeki iki hafta mevcut seviyelerin korunması yönünde. Ne 65 bin dolar bölgesine bir geri çekilme ne de keskin bir yükseliş fiyatlanıyor." dedi.

AĞUSTOSTA KÜRESEL FONLARA 52 BİN BTC GİRDİ

Ağustos, borsa yatırım ürünleri talebinde de güçlü bir ay oldu. K33 araştırma direktörü Vetle Lunde'ye göre küresel Bitcoin ürünleri ağustosta 52 bin 152 Bitcoin çekti. Bu tutar, Kasım 2024'ten bu yana kaydedilen en yüksek aylık giriş oldu.

Lunde bu tabloyu bir dönüm noktası olarak tanımladı. Analiste göre ağustos girişi, aylarca süren yoğun satışın ardından yön değişimine işaret ediyor. Lunde, mayıs ve hazirandaki rekor çıkışların ağırlıklı olarak kurumlardan değil bireysel yatırımcılardan kaynaklandığını değerlendirdi. Strategy de hazirandan sonra ilk kez alım yaptı ve geçen hafta 369,7 milyon dolar karşılığında 4 bin 603 Bitcoin aldı.

Piyasanın sıradaki gündemi cuma günü açıklanacak ABD istihdam raporu. İstihdam raporu öncesindeki piyasa fiyatlamasında, Warsh'ın Jackson Hole açıklamalarının ardından eylülde faiz artırımı olasılığı yaklaşık yüzde 70'e çıktı.

Yayım sırasında Bitcoin 76 bin 612 dolardan işlem görüyor. Kripto para çarşamba günü 77 bin doların altına gerileyerek son iki haftadır izlediği 76 bin 800-81 bin 600 dolar bandının altına sarktı.