Bitcoin’in kuantum tehdidi için tarih verildi

Bernstein analistleri, kuantum bilişimin Bitcoin açısından varoluşsal bir tehlike olarak görülmediğini belirtti. Bunun yerine, bu gelişmelerin yönetilebilir bir geçiş sürecini beraberinde getirdiğini vurguladılar. Sektörün 3 ila 5 yıl içinde kuantum güvenli kriptografi standartlarına geçebileceği öngörülürken risk, eski cüzdanlar ve açık anahtarların kalıcı biçimde görünür olduğu adreslerde yoğunlaşıyor.

Gautam Chhugani liderliğindeki Bernstein analist ekibi, kuantum bilişimi "varoluşsal risk" yerine "yönetilebilir bir yükseltme süreci" olarak nitelendirdi. Google'ın modern şifrelemeyi kırmak için gereken hesaplama kaynaklarını ciddi biçimde düşürdüğünü gösteren son araştırmalar, bu tehdidin zaman çizelgesini öne çekti. Bununla birlikte, ciddi teknik güçlükler ve yüksek maliyetler nedeniyle Bitcoin'in kriptografik altyapısını tehdit edebilecek seviyede kuantum bilgisayarların ortaya çıkması henüz beklenmiyor.

Olası bir geçişi Bitcoin'in açık kaynak geliştirici topluluğu ve çekirdek katkı sağlayıcıları yönetecek. Protokol yükseltmeleri uzlaşma mekanizması aracılığıyla önerilip hayata geçirilecek.

AÇIK ANAHTARLI ADRESLERDE 1,7 MİLYON BTC

Kuantum riski ağ genelinde eşit dağılmıyor. Bernstein'a göre risk, ağırlıklı olarak eski Bitcoin cüzdanlarında ve açık anahtarı defalarca kullanan adreslerde yoğunlaşıyor. Yeni nesil cüzdan formatları ile adres yeniden kullanımından kaçınma gibi mevcut uygulamalar bu riski belirgin biçimde azaltıyor. Madencilik sürecinin temelini oluşturan SHA-256 algoritması ise kuantum saldırılarına karşı anlamlı ölçüde savunmasız sayılmıyor.

Adres türleri arasında P2PK (pay-to-public-key), P2MS (pay-to-multisig) ve P2TR (pay-to-Taproot) en yüksek kuantum riski taşıyan kategoriler olarak öne çıkıyor. En kritik alan, açık anahtarların kalıcı biçimde görünür olduğu erken dönem P2PK adresleridir. Bu adreslerde yaklaşık 1,7 milyon Bitcoin bulunuyor. Bunun 1,1 milyon Bitcoin'i Satoshi Nakamoto'ya atfedilen cüzdanlardan oluşuyor.

Serkan KÖSE
