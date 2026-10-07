Bitcoin'deki ani düşüş piyasayı sarstı

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Bitcoin, 6 Ekim'de yaklaştığı 86 bin 600 dolar seviyesinden uzaklaşarak 7 Ekim sabahında sert geriledi. Düşüşün hızlandığı yaklaşık 20 dakikalık bölümde fiyat 2 bin dolar civarında değer kaybetti. Öğle saatlerinde de kayıplar geri alınamadı.

Türkiye saatiyle 12.32 itibarıyla Bitcoin yaklaşık 83 bin 800 dolardan işlem görüyordu. Son 24 saatteki düşüş yüzde 2,3'e yaklaştı. Önceki gün 87 bin dolara yaklaşma çabası, yerini yeniden 84 bin doların altındaki fiyatlamaya bıraktı.

TASFİYELERDE YÜKSELİŞ YÖNLÜ İŞLEMLER ÖNE ÇIKTI

Fiyatın hızla gerilemesi, kaldıraç kullanan yatırımcıların teminatlarını korumasını zorlaştırdı. CoinGlass'ın takip ettiği piyasalarda son 24 saatte yaklaşık 540 milyon dolarlık pozisyon tasfiye edildi. Bunun 478 milyon doları yükseliş, 62 milyon doları düşüş yönlü işlemlerden oluştu.

Yaklaşık 100 bin 450 yatırımcının pozisyonu zorunlu olarak kapatıldı. Yükseliş yönlü işlemler toplam tasfiyelerin yaklaşık yüzde 88'ini oluşturdu. En büyük tekil tasfiye, Binance'teki 26,6 milyon dolarlık ETH/USDC işleminde gerçekleşti.

Ethereum işlemlerindeki toplam tasfiye yaklaşık 171,6 milyon dolarla Bitcoin'i geride bıraktı. Bitcoin'de ise bu tutar 140,8 milyon dolar civarındaydı. Tasfiye rakamları, teminat yetersizliği nedeniyle kapatılan pozisyonların büyüklüğünü gösteriyor.

PETROL VE TAHVİL FAİZLERİ DE BASKI OLUŞTURDU

Kriptodaki satışlara, küresel piyasalarda petrol ve tahvil getirilerinin yükselişi eşlik etti. İran'ın Hürmüz Boğazı çevresindeki tanker saldırılarına ilişkin haberlerin ardından Brent petrol, Asya işlemlerinde yaklaşık yüzde 1 artarak 101,5 dolara çıktı. ABD'nin 10 yıllık tahvil getirisi de yüzde 5,31'e yükseldi.

ABD hükümetiyle bağlantılı cüzdanlardan Coinbase Prime'a yapılan Bitcoin transferi de aynı saatlerde gündeme geldi. Ancak transferin satış amacıyla yapıldığı doğrulanmadı. Bu nedenle cüzdan hareketini fiyat düşüşünün kesin nedeni olarak göstermek mümkün değil.

ALTCOİNLERDE KAYIPLAR DAHA BELİRGİN

Satışlar Bitcoin'le sınırlı kalmadı. Aynı saatlerde Ethereum yaklaşık 2 bin 603 dolara gerilerken son 24 saatteki kaybı yüzde 3,5'e yaklaştı. XRP 1,46 dolar civarında işlem gördü ve yaklaşık yüzde 2,7 düştü.

Dogecoin yüzde 4,9'a yaklaşan kayıpla 0,09 doların altına indi. Solana ise yaklaşık yüzde 0,8 düşüşle 118 dolar çevresinde kaldı. Bitcoin'in öğle saatlerinde de 84 bin doların altında bulunması, sabahki sert satışın ardından henüz belirgin bir toparlanma oluşmadığını gösterdi.