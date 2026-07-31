Bitcoin'de kritik tablo: Gözler o seviyeye çevrildi

Kısa vadeli yapı yatay bir sıkışmaya geçse de genel eğilim, Bitcoin birkaç önemli direnç seviyesini geri almadıkça satıcıların lehine işliyor. Buna karşın vadeli işlem piyasası verileri, agresif alımların yeniden belirmeye başladığını gösteriyor. Bu durum, fiyat hareketi doğrulanırsa bir toparlanma rallisinin zeminini hazırlayabilir.

Günlük grafikte Bitcoin, mayıs sonunda 74 bin dolar bölgesinden gelen sert kırılımın ardından değer kaybetti. Satış dalgası fiyatı hem 69 bin dolar dolayındaki 100 günlük hem de 71 bin dolar civarındaki 200 günlük hareketli ortalamanın belirgin biçimde altına itti ve genel piyasa yapısını ayı yönünde bıraktı. Bu düşüşten bu yana Bitcoin, yaklaşık 60 bin ile 67 bin dolar arasında yatay bir seyir izliyor. Alıcılar bu bandın alt sınırını defalarca savundu, 67 bin dolarlık direnç bölgesi ise her toparlanma denemesini sınırlamayı sürdürdü.

KISA VADELİ TABLO ZAYIFLADI

Dört saatlik grafikte Bitcoin, temmuz boyunca toparlanmayı destekleyen yükselen kanalın altına indikten sonra sıkışmaya geçti. Kanalın kırılması, yükseliş ivmesinin zayıfladığına ve son çıkışın bir düzeltme aşamasına döndüğüne işaret ediyor. Fiyat, 65 bin dolarlık direnç bölgesinden geri döndükten sonra 63 bin dolar dolayındaki kısa vadeli desteği de aşağı yönde kırdı ve 62 bin 700 dolara geriledi.

Bu seviyenin altında kalıcılık, fiyatı yeniden 60 bin dolar dolayındaki talep bölgesine çekme olasılığını artırıyor. Yukarı yönde ise 65 bin ile 65 bin 500 dolar arasındaki direncin geri alınması, alıcıların kontrolü yeniden ele geçirdiğinin ilk işareti olacak. Daha güçlü bir toparlanma için asıl engel ise 67 bin dolar seviyesi. Bu direncin üzerinde 200 günlük hareketli ortalama ile 72 bin ile 74 bin dolar arasındaki arz bölgesi bir sonraki hedef olarak öne çıkıyor. Aşağı yönde 60 bin doların kaybedilmesi ise dikkatleri 54 bin dolar dolayındaki daha geniş destek alanına çevirebilir ve ayı piyasasını hem uzatabilir hem de derinleştirebilir.

TÜREV VERİSİ YÜZEYİN ALTINDA TALEBE İŞARET EDİYOR

Piyasa duyarlılığı cephesinde ise farklı bir sinyal göze çarpıyor. Yatırımcıların daha agresif alım mı yoksa satım emirleri mi verdiğini gösteren alıcı-satıcı oranının 100 dönemlik üstel hareketli ortalaması, nötr kabul edilen 1,0 seviyesinin üzerine çıktı ve bu eşiğin üstünde tutunmayı sürdürüyor. Bu değerin 1'in üzerinde olması alıcıların inisiyatifi eline aldığına işaret ediyor.

Bitcoin'in fiyatı dar bir bantta sıkışırken görülen bu ayrışma, fiyat anlamlı bir tepki vermese de agresif alım faaliyetinin güçlendiğini gösteriyor. Bu tür dönemler, spot talebin zamanla üstteki arzı emmesi halinde daha güçlü yönlü hareketlerden önce görülebiliyor. Ancak bu sinyalin fiyat tarafından doğrulanması gerekiyor. 67 bin dolarlık direncin aşılması, iyileşen emir akışını yükseliş yönlü fiyat hareketiyle birleştirebilir. 60 bin dolarlık desteğin kaybedilmesi ise türev tarafındaki olumlu görünüme karşın kısa vadeli iyimser tabloyu geçersiz kılabilir ve yeni bir uzun pozisyon tasfiyesi dalgasını tetikleyebilir.

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