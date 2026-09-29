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Bitcoin'de ekim beklentisinin önünde ne var?

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Bitcoin'de ekim beklentisinin önünde ne var?
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Bitcoin'de ekim ayına yönelik yükseliş beklentisi, fon girişlerindeki yavaşlama ve kaldıraçlı işlemlerin taşıdığı riskle karşı karşıya. Geçmiş yılların performansı iyimserliği desteklerken, analistler yeni bir yükselişten önce geri çekilme olasılığına dikkat çekiyor.

Bitcoin, CryptoRank'in 2011'den bu yana tuttuğu verilere göre geçmiş 15 yılın 10'unda ekim ayını yükselişle tamamladı. Bu dönemde ekim getirilerinin ortanca değeri yüzde 11,2 oldu. Piyasada "Uptober" olarak anılan bu mevsimsel beklentinin gerçekleşmesi, bu yıl da alıcıların gücünü korumasına bağlı olacak.

FON GİRİŞLERİ SÜRÜYOR AMA HIZI AZALDI

ABD'deki spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına 21-25 Eylül haftasında yaklaşık 2,39 milyar dolar net giriş oldu. Haftanın tamamında para girişi sürse de günlük tutarlar aynı gücü korumadı.

SoSoValue verilerine göre 21 Eylül'de 998,95 milyon dolara ulaşan net giriş, 25 Eylül'de 134,47 milyon dolara indi. Son işlem günündeki tutar, haftanın başındaki zirvenin yaklaşık yüzde 13'ünde kaldı. Fonlara para gelmeye devam etmesi talebin sürdüğünü, girişlerin küçülmesi ise bu desteğin zayıfladığını gösteriyor.

Kaldıraçlı işlemler de aşağı yönlü hareketi büyütebilecek bir risk oluşturuyor. Piyasa analisti Ananda Banerjee'nin 28 Eylül'de değerlendirdiği Binance tasfiye haritasında, yaklaşık 74 bin 170 dolara kadar uzanan bölgede 4,35 milyar dolarlık uzun pozisyon tasfiye potansiyeli hesaplandı. Bu tutar gerçekleşmiş kaybı göstermiyor. Fiyatın gerilemesi halinde yükseliş yönündeki pozisyonların zorunlu kapanma riskini anlatıyor.

ANALİSTLER ÖNCE GERİ ÇEKİLME OLABİLECEĞİNİ SÖYLÜYOR

Ekim iyimserliğine rağmen kısa vadeli teknik görünüm daha temkinli bir tablo çiziyor. Doctor Profit adıyla bilinen analist, Bitcoin'in genel yükseliş eğilimini koruduğunu düşünüyor. Buna karşılık yeni bir yükselişten önce, 50 haftalık hareketli ortalamanın bulunduğu yaklaşık 79 bin dolara çekilme bekliyor.

Analist Ali Martinez ise 82 bin doların destek olarak korunmasına odaklanıyor. Martinez'e göre çift dip formasyonunun ardından bu seviyenin yeniden test edilmesi, alıcıların üstünlüğünü koruması halinde 100 bin dolara yönelik hareketi destekleyebilir.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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