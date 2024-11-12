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Bitcoin yükselişi Polymarket tahminlerinde yeni bir iddiayı ortaya çıkardı

Bitcoin yükselişi Polymarket tahminlerinde yeni bir iddiayı ortaya çıkardı
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Haberler
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Bitcoin'in (BTC) yeni rekor seviyeleri sonrası, Blockchain tabanlı tahmin platformunu Polymarket'te lider kripto para biriminin yıl sonuna kadar 100.000 dolara ulaşma olasılığı yüzde 57'ye yükseldi. Platform üzerindeki tahminler 2,6 milyon dolarlık işlem hacmine yükseldi. Bitcoin son 24 saatte yüzde 10,3 artışla 89.864 dolar seviyesini test etti.

Kripto para piyasası tarihsel bir güne tanıklık ediyor. Bitcoin, 11 Kasım'da 85.000 dolar seviyesini aşarak yeni bir rekor kaydetti. Merkeziyetsiz tahmin platformu Polymarket'te "evet" opsiyonunun değeri sabah saatlerindeki 0,32 dolardan 0,57 dolara yükseldi.

Polymarket Verileri Bitcoin Yükselişine İşaret Ediyor

Polymarket platformundaki veriler, Bitcoin'in yükseliş trendine olan güvenin arttığını gösteriyor. Tahminler yıl sonuna kadar 100.000 dolar seviyesinin görülebileceğine işaret ediyor. Platform üzerinde gerçekleşen tahminlerin toplam hacmi 2,6 milyon doları geçti.

Kripto para piyasasının öncüsü Bitcoin, son 24 saatte 88,4 milyar dolarlık işlem hacmine ulaştı. Coinglass verilerine göre aynı sürede 193,17 milyon dolarlık likidasyonun gerçekleşmesi, volatilitenin sürdüğünü gösteriyor.

Polymarket, 11 Kasım itibarıyla 6,01 milyar dolarlık kümülatif hacme ulaştı. Platform, özellikle ABD başkanlık seçimleri tahminleriyle dikkat çekiyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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