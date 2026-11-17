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Bitcoin (BTC) kısa vadeli yatırımcılarının satışlarda kâr ya da zarar ettiğini gösteren gösterge 16 Kasım'da 0,955'e geriledi. Bu seviye 7 Şubat'tan bu yana en düşük değer oldu ve haziran sonundaki 0,985'in de altına indi.

Göstergenin düşmesi yatırımcıların daha büyük zararla satış yaptığı anlamına geliyor. Bir kripto para borsasının haftalık raporuna göre 15 Kasım'da gerçekleşen net zarar yaklaşık 76 bin 500 BTC'ye çıkarak 1 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

ARZIN YÜZDE 48,5'İ ZARARDA

Günlük gerçekleşen zarar 10 Kasım'da yaklaşık 18 bin 700 BTC seviyesindeydi. Zararda tutulan Bitcoin arzının oranı ise 14 Kasım'da yüzde 48,5'e yükseldi.

Bu oran, Bitcoin'in 57 bin 800 dolara indiği 1 Temmuz'daki seviyeyle aynı. Rapora göre yatırımcılar, fiyat yaklaşık yüzde 11 daha yüksekken o dipteki kadar baskı altında bulunuyor. Göstergenin yeniden 1'e doğru toparlanması zararına satışların azaldığına işaret edecek.

AÇIK POZİSYONLAR 20,5 MİLYAR DOLARA İNDİ

Bitcoin vadeli işlemlerindeki açık pozisyonlar salı günü 20,5 milyar dolara geriledi ve 2024 sonundan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Açık pozisyonlar 2025'te 47 milyar dolar seviyesindeydi.

Bitcoin cinsinden açık pozisyonlar da 13 Kasım'daki 712 bin 810 BTC'den 643 bin 250 BTC'ye düştü. Analistler bu düşüşü yatırımcıların kaldıraçlı işlemleri azaltarak riskten kaçması olarak yorumluyor.

Piyasa yapıcı Wintermute ise ayı piyasasının bitmediğini ve eylülde 87 bin dolara uzanan yükselişin büyük ihtimalle yanıltıcı olduğunu savunuyor.

Bitcoin'in ilk desteği 62 bin dolarda, ilk direnci ise 68 bin dolar civarındaki 200 haftalık ortalamada bulunuyor. Yayım sırasında son 24 saatte yüzde 1,2 değer kazanan Bitcoin 64 bin 900 dolardan işlem görüyor.