Bitcoin ve altcoinler neden düştü? Şimdi ne olacak?

Bitcoin ve altcoinler neden düştü?

Toplam kripto para piyasası değeri son 24 saatte 216 milyar dolar azalarak 2.42 trilyon dolar seviyesine geriledi. Bu sert düşüşün başlıca nedeni, Trump yönetiminin agresif ticaret politikaları sonucu küresel hisse senedi piyasalarında oluşan panik havası oldu.

Yatırımcıların olası bir "Kara Pazartesi" korkusuyla riskli varlıklardan kaçması, piyasada büyük tasfiyeleri tetikledi. Şu an için 2.41 trilyon dolar seviyesi kısa vadeli bir destek noktası olarak öne çıkarken, bu desteğin kaybedilmesi hâlinde piyasa değeri 2.30 trilyon dolar bandına kadar gerileyebilir.

Ancak piyasanın yeniden 2.50 trilyon dolar seviyesini kazanması durumunda toparlanma sinyalleri görülebilir. 2.61 trilyon dolar seviyesine yükseliş ise son birkaç gündür yaşanan kayıpların önemli bir kısmını telafi edebilir. Bu senaryo, yatırımcı güvenini yeniden tesis etmek adına kritik bir adım olabilir.

Bitcoin 80 Bin Doların Altına Sarktı

Bitcoin hafta sonunu yine düşüşle kapattı. Son 24 saatte yüzde 7,4 oranında değer kaybeden BTC, şu sıralar 77 bin 299 dolar seviyesinde işlem görüyor. 80 bin dolar desteğinin kaybedilmesi, piyasada endişeleri artırmış durumda.

Şu anda 77 bin 175 dolar seviyesinde önemli bir destek noktası bulunuyor. Bu desteğin kırılması hâlinde Bitcoin'de sıradaki düşüş hedefi 73 bin 773 dolar olabilir.

Ancak bu seviyeden güçlü bir tepki gelirse, BTC'nin tekrar 80 bin 301 dolar üzerine çıkması mümkün. Bu durumda hem son kayıplar silinebilir hem de ayı piyasasına dair endişeler zayıflayabilir. Kalıcı bir yükseliş trendi, piyasada yeniden güven ortamı oluşturabilir.

Berachain (BERA) Dibi Gördü

Altcoin piyasasının dikkat çeken isimlerinden Berachain (BERA), son 24 saatte yüzde 21 oranında düşüş yaşayarak 4.58 dolar seviyesine geriledi. Gün içerisinde 4.51 dolar ile tüm zamanların en düşük seviyesini gören token, yatırımcıda ciddi bir güven kaybı yarattı.

Piyasa koşulları düzelmediği sürece BERA için daha fazla kayıp riski masada. Token'ın 4.00 dolar seviyesine kadar gerilemesi, yeni bir dip anlamına geliyor.

Düşüş eğiliminin kırılması için ise BERA'nın önce 5.03 dolar seviyesini geri alması gerekiyor. Ardından 5.59 dolar seviyesine doğru bir yükseliş, düşüş trendini tersine çevirebilir ve yatırımcı güvenini yeniden kazanabilir.