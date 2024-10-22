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Bitcoin vadeli işlemler rekor kırdı

Bitcoin vadeli işlemler rekor kırdı
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Chicago Mercantile Exchange'de (CME) Bitcoin vadeli işlem açık pozisyonları 12,26 milyar dolara ulaşarak tarihi seviyeye yükseldi. Son iki haftada yüzde 36'dan fazla artış gösteren bu rakam, kurumsal yatırımcıların kripto para piyasalarındaki etkinliğinin arttığını işaret ediyor.

CME'deki Bitcoin vadeli işlem aktivitesi yükseliş trendini sürdürüyor. Nisan ayında kaydedilen 11,84 milyar dolarlık önceki rekorun yüzde 3,5 üzerine çıkan açık pozisyonlar, kurumsal adaptasyonun güçlendiğini gösteriyor. Bu artış, yaz aylarında görülen durgun seyreden seviyelerden keskin bir yükselişi temsil ediyor.

Bitcoin Vadeli İşlemleri 12 Milyar Doları Aştı

Dünyanın en büyük türev borsalarından CME'de Bitcoin (BTC) vadeli işlem piyasası büyümeye devam ediyor. 18 Ekim verilerine göre açık pozisyonlar 12,26 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Kurumsal yatırımcıların Bitcoin piyasasına olan ilgisi artıyor. CME'nin düzenleyici netliği ve güvenilir piyasa yapısı, hedge fonları ile varlık yöneticilerinin tercihinde önemli rol oynuyor.

Açık pozisyonlardaki bu yükseliş, kurumsal oyuncuların Bitcoin fiyatındaki olası volatilite veya değer artışı beklentisiyle pozisyon aldığını gösteriyor. Bu durum, kripto para piyasalarında kurumsal adaptasyonun hızlandığına işaret ediyor.

CME'nin sağladığı düzenlenmiş piyasa ortamı, kurumsal yatırımcılar için güvenli bir liman oluşturuyor. Bu güven ortamı, Bitcoin vadeli işlem piyasasının büyümesinde önemli rol üstleniyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

Kripto Para Chicago Bitcoin

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