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Bitcoin Trump'ın İran anlaşması açıklamasıyla 65 bin doları aştı

Bitcoin Trump'ın İran anlaşması açıklamasıyla 65 bin doları aştı
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Bitcoin, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile anlaşmanın tamamlandığını duyurmasının ardından pazar akşamı 65 bin doların üzerine çıkarak yaklaşık on günün zirvesine ulaştı.

Bitcoin pazar akşamı 65 bin doları aşarak yaklaşık on gündür görülmeyen seviyeye yükseldi. Sıçrama, Trump'ın sosyal medya hesabından İran ile anlaşmanın "artık tamamlandığını" doğrulamasının hemen ardından geldi.

Trump cumartesi günü, İran ile ABD'nin Tahran'ın nükleer silah geliştirme veya satın alma girişimlerini durduracak bir anlaşmaya vardığını belirtmişti. Ancak İran'dan gelen haberler bu vaadi şüpheye düşürürken, İsrail'in pazar günü Lübnan'a düzenlediği saldırılar 14 Haziran'da anlaşma açıklanmayacağı yönündeki tahminleri güçlendirdi.

Abd Başkanı yine de sosyal medya platformu Truth Social'da zafer havasında bir açıklama paylaştı. Trump, "İran İslam Cumhuriyeti ile anlaşma artık tamamlandı." ifadesini kullandı. Başkan ayrıca Hürmüz Boğazı'nın geçişe açılmasına ve ABD deniz ablukasının derhal kaldırılmasına yetki verdiğini belirterek "Petrol aksın." çağrısı yaptı.

BİTCOİN 4 HAZİRAN'DAN BU YANA İLK KEZ 65 BİNİ AŞTI

Bitcoin, cumartesi günkü vaat ve pazar günkü saldırıların ardından 63.500 ile 64.800 dolar arasında nispeten sakin seyretmişti. Fiyat, Trump'ın açıklamasından dakikalar önce 64 bin doların altına inmiş, ardından hızla yukarı tepki vermişti. Bitcoin böylece 4 Haziran'dan bu yana ilk kez 65 bin doları aştı. Yalnızca son bir saatte yüzde 2 değer kazandı.

ETH 1.700 DOLARI AŞARAK YÜKSELİŞE KATILDI

Çoğu altcoin de yükselişe eşlik etti. ETH 1.700 doları aşarken SOL 70 dolara dokundu. HYPE ise bir saatte yüzde 4 yükseldi.

CoinGlass verilerine göre tasfiye olan kısa pozisyonların toplam değeri yalnızca son bir saatte 170 milyon dolara çıktı.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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