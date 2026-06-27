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Bitcoin neden düşüyor? BlackRock yöneticisinden sürpriz yanıt

Bitcoin neden düşüyor? BlackRock yöneticisinden sürpriz yanıt
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Bitcoin'deki düşüş ve ABD spot Bitcoin ETF'lerindeki çıkışlar derinleşirken gözler nedene çevrildi. BlackRock'ın dijital varlıklar başkanı, gerilemeyi piyasanın alıştığı sebeplerden çok farklı bir gelişmeye bağladı.

Dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust (IBIT) fonundan 25 Haziran'da 265,68 milyon dolarlık net nakit çıkışı yaşandı. ETF verilerine göre fonun toplam net varlığı, raporlama anında yaklaşık 44,43 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu.

IBIT, üst üste altı işlem gününde toplam 985,69 milyon dolar çıkış kaydetti. Bu eğilim sürdüğünde fon, 4,89 milyar doları aşan çıkışla yedi haftalık kesintisiz net çıkış serisini tamamlamaya hazırlanıyor. BlackRock cuma günü ayrıca 271 milyon doların üzerinde değer taşıyan 4 bin 577 BTC'yi Coinbase Prime'a aktardı. Bu tür transferler genellikle satış hazırlığının işareti olarak okunuyor.

BLACKROCK YATIRIMCISI BİTCOİN YERİNE HİSSEYE KAYIYOR

BlackRock'ın dijital varlıklar başkanı Robbie Mitchnick, bu hafta yapay zeka patlamasının yatırımcı ilgisini Bitcoin'den kendine çektiği uyarısında bulundu. Mitchnick'e göre yapay zeka hisseleri, Bitcoin'in yanı sıra altın ve değerli metallerin de pahasına yükseliyor.

Bu tablo, BlackRock yatırımcılarının fonlarını Bitcoin ETF'lerinden çıkarıp süregelen yapay zeka yükselişinden pay almak için teknoloji hisselerine kaydırabileceğine işaret ediyor. Sermayenin yön değiştirmesi, IBIT'teki çıkış serisinin arkasındaki etkenlerden biri olarak öne çıkıyor.

IBIT ÖNCÜLÜĞÜNDEKİ SATIŞLAR BTC'Yİ VURUYOR

Bitcoin son haftalarda, büyük ölçüde IBIT öncülüğündeki ABD spot Bitcoin ETF'lerinde süren satışların etkisiyle artan bir satış baskısıyla karşılaştı. Öncü kripto para son 30 günde yüzde 20'den fazla değer kaybetti ve yaklaşık 59 bin 800 dolardan işlem görüyor.

Değerlendirmelere göre IBIT'in satışları yakın vadede sürerse Bitcoin fiyatı üzerindeki baskı daha da artabilir. Fonun diğer ABD spot Bitcoin ETF'lerine öncülük ederek yeniden birikime geçmesi durumunda ise bir fiyat dönüşü ihtimali doğabilir.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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