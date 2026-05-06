Bitcoin madencisi Cipher Digital'den ilk çeyrekte 114 milyon dolar zarar

Bitcoin madencilik şirketi Cipher Digital, ilk çeyrekte 114 milyon dolar net zarar kaydetti. Zarar, geçen yılın aynı dönemindeki 39 milyon dolarlık kaybın yaklaşık üç katına çıktı. Şirket kendini yapay zeka altyapı sağlayıcısı olarak yeniden konumlandırmaya devam ediyor.

Madencilik geliri de yıllık bazda 49 milyon dolardan 35 milyon dolara geriledi. Şirketin Bitcoin varlıkları bir önceki yılın 125 milyon dolarından 76 milyon dolara düştü.

Şirket CEO'su Tyler Page bilanço açıklamasında veri merkezi stratejisine odaklandı. Page, "İş geliştirme cephesinde ilk çeyrekte yatırım yapılabilir kredi notuna sahip üçüncü bir hiper ölçekli kiracıyla yapay zeka veri merkezi kampüsü kira sözleşmesi imzaladık." dedi. Page, şirketin "önde gelen yüksek performanslı bilgi işlem geliştirme platformu" olarak konumlanmayı hedeflediğini ekledi.

MADENCİLİKTEN YAPAY ZEKA ALTYAPISINA DÖNÜŞÜM

Cipher Digital, rakiplerinin bir kısmı gibi saf madencilik modelinden yapay zeka ve bulut sağlayıcılarına enerji ve altyapı kiralama modeline geçiş yapıyor. Şirket geçen ay 200 milyon dolara kadar döner kredi imkanı sağlamıştı.

Şirketin Barber Lake ve Black Pearl adlı iki veri merkezi projesi takvime uygun biçimde ilerliyor.

Serkan KÖSE
