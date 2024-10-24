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Bitcoin halving nedir, fiyatı nasıl etkiler? Bir sonraki BTC yarılanması ne zaman?

Bitcoin halving nedir, fiyatı nasıl etkiler? Bir sonraki BTC yarılanması ne zaman?
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Halving veya Türkçe karşılığıyla "yarılanma" kripto yatırımcılarının, özellikle Bitcoin alıcılarının, yakından takip ettiği bir gelişmedir. Dolaşımdaki yeni BTC oranını azaltan olayla ilgili merak edilen "Bitcoin halving nedir, fiyatı nasıl etkiler? Bir sonraki BTC yarılanması ne zaman?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

Bitcoin halving'in fiyatlandırma üzerindeki etkisi oldukça büyük. Her 4 yılda bir heyecanla beklenen olay BTC arzını kısıtlayarak fiyatı yukarı yönlü çekiyor. Peki, Bitcoin halving nedir, fiyatı nasıl etkiler? Bir sonraki BTC yarılanması ne zaman? İşte detaylar...

Bir sonraki Bitcoin halving ne zaman?

Bitcoin ağındaki en heyecanla beklenen gelişmelerden biri olan "halving" olayı, madencilik ödüllerinin yarı yarıya düşmesini sağlayan bir süreçtir. Bu olay, her dört yılda bir gerçekleşir ve bir sonraki halving'in 2028 yılında olacağı tahmin edilmektedir. Ancak, halving için net bir tarih vermek zordur çünkü işlem sürelerine göre tarih değişebilir. Olay yaklaştıkça kesin tarihler daha net hale gelecektir.

Halving, Bitcoin'in enflasyon oranını düşürdüğü ve dolaşımdaki yeni BTC miktarını azalttığı için yatırımcılar açısından büyük önem taşır. Blok ödüllerinin azalması, BTC arzını kısıtlayarak fiyat üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturur. Bu yüzden birçok kripto para yatırımcısı, 2028 yılında gerçekleşecek olan halving'e odaklanmış durumda.

Bu süreçte madencilere verilen blok ödülleri yarıya indirilir ve her bir blokta dolaşıma giren Bitcoin sayısı azalır, bu da Bitcoin'i daha deflasyonist bir varlık haline getirir. Ayrıca, Bitcoin'in toplam arzı 21 milyona ulaştığında, blok ödülleri de sona erecektir. O noktada madenciler, ağda gerçekleştirilen işlemler için kullanıcılar tarafından ödenen ücretlerle kazanç sağlayacak. Ancak bu sürecin tamamlanması için 100 yılı aşkın bir süre gerekiyor, bu nedenle bugünkü araştırmacılar bu dönüm noktasına şahit olamayabilir.

Bitcoin yarılanması fiyatı nasıl etkiler?

Bitcoin'in toplam arzı 21 milyon ile sınırlı olduğundan, her dört yılda bir blok başına üretilen Bitcoin sayısı otomatik olarak azaltılır. Bu yarılanma süreci, ağın verimliliğini artırmaya yönelik önemli değişiklikler getirirken, aynı zamanda Bitcoin arzını da kısıtlar. Arzın azalması, talebin yüksek kalması durumunda BTC fiyatında ciddi artışlara yol açabilir.

Geçmiş veriler, arz düştüğünde ve talep sabit kaldığında fiyatın genellikle yükseldiğini göstermektedir. Madenciler, blok ödüllerinin azalmasından rahatsızlık duymak yerine, uzun vadede Bitcoin değerinin artmasını bekledikleri için bu süreci olumlu karşılıyorlar.

Yine de fiyat değişimlerinin yalnızca arz ve talebe bağlı olmadığı unutulmamalıdır. Halving, Bitcoin'in arzını azaltsa da, fiyat artışları sadece talep ve yarılanma etkisiyle değil, birçok farklı faktörün bir araya gelmesiyle oluşur.

Haberler.com / Beyza Kızıldemir - Kripto Para

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