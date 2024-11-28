Bitcoin girişim sermayesi şirketi eski Birleşik Krallık bakanını işe aldı

Kripto ekosisteminin kurumsal dönüşümü devam ediyor. Axiom Venture Capital'in 75 milyon dolarlık yeni yatırım fonu için eski bakan John Baker'ı danışman olarak işe alması, sektörün regülasyon ve kurumsallaşma yolundaki kararlı adımlarını gösteriyor.

Birleşik Krallık Bakanlığında Kripto Para Ekosistemine Geçiş

Axiom'un stratejik hamlesi, Bitcoin ekosisteminin kurumsallaşma sürecinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Şirketin ikinci Venture fonu için 75 milyon dolar toplama hedefi bulunuyor.

Görev tanımı belirlenen John Baker'a, ACOBA tarafından sıkı kurallar getirildi. Eski bakan, iki yıl süreyle hükümet sırlarını kullanamayacak ve Birleşik Krallık hükümetine lobi yapamayacak.

Axiom'un token çıkarmama konusundaki kararlı duruşu, sektörde dikkat çekiyor. Şirket yönetimi, "Bitcoin şirketini yok edecek en hızlı yolun, yatırımcının token çıkarması için baskı yapması olduğunu" vurguluyor.

Baker'ın Kuzey İrlanda Ofisi'ndeki bakanlık görevi süresince Axiom'a fayda sağlayabilecek veya hükümetin dürüstlüğüne zarar verebilecek herhangi bir bağlantısının bulunmadığı belirlendi. Bu değerlendirme, ACOBA'nın atamayı onaylamasında önemli rol oynadı. Bitcoin girişim sermayesi şirketi eski İngiltere bakanını işe aldı