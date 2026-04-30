Bitcoin Fed kararının ardından geriledi

Federal Açık Piyasa Komitesi, federal fon oranını yüzde 3,5 ile yüzde 3,75 aralığında sabit tutmak için sekize karşı dört oyla karar aldı. Muhalif oylar farklı yönlerde şekillendi. Stephan Miran hemen faiz indirimi yapılmasını savunurken Beth Hammack, Neel Kashkari ve Lorie Logan mevcut aralığın korunmasını destekledi. Ancak bu isimler faiz indirimi yönündeki bir eğilimin resmi açıklamaya eklenmesine karşı çıktı.

Merkez bankası, küresel enerji fiyatlarındaki yükselişe bağlı enflasyon baskısının arttığını ve Orta Doğu'daki gelişmelerin görünüme "yüksek düzeyde belirsizlik" kattığını vurguladı.

Bitcoin, kararın açıklanmasından sonraki ilk saatte yaklaşık 76 bin 200 dolardan kısa süre için 75 bin doların altına geriledi, ardından 75 bin 440 dolara toparlandı. Ethereum, Solana ve XRP de önceki kayıplarını derinleştirerek iki haftanın en düşük seviyelerine indi.

30 YILIN EN PARÇALI FED OYLAMASI

CME FedWatch aracının faiz duraklamasına neredeyse yüzde 100 ihtimal verdiği göz önüne alındığında kararın kendisi piyasaları sarsmadı. Analistler oylamanın bölünmüş yapısını ve Fed açıklamasının tonunu asıl fiyat hareketinin tetikleyicileri olarak işaret etti.

21Shares kıdemli kripto araştırma stratejisti Matt Mena durumu şöyle özetledi: "Fed'in faizi sabit tutması şok değildi. Ancak muhaliflerin faiz indirimi yönündeki herhangi bir yönlendirmeye karşı çıkması piyasanın pivot beklentilerine buz gibi bir kova su döktü." dedi.

Kevin Warsh'ın Fed başkanlık adaylığı etrafında şekillenen pivot anlatısı son birkaç aydır güçleniyordu. Eski Fed yönetim kurulu üyesi ve mevcut başkanlık adayı Warsh, dijital varlıkları finansal sistemin "dokusunun bir parçası" olarak tanımlıyor ve düzineden fazla kripto şirketi ile tokenına yatırım yaptığını açıklamıştı. Warsh çarşamba günü erken saatlerde Senato Bankacılık Komitesi oylamasını geçerek adaylık süreci genel Senato'ya taşındı.

CLARITY ACT FOMC'TAN DAHA ETKİLİ KATALİZÖR OLABİLİR

Theo CIO'su Iggy Ioppe, Bitcoin için asıl belirleyicinin FOMC değil ABD kripto piyasa yapısına ilişkin yasa tasarısı olduğunu savundu. "Şu an Bitcoin için FOMC'tan daha güçlü katalizör Clarity Act." dedi.

Ioppe, tasarının Bitcoin'in piyasa yapısını daha bankacılık dostu hale getireceğini belirtti. Düzenleme BTC'yi Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu yetkisinde dijital emtia olarak resmileştirecek, SEC'in aşırı müdahale riskini ortadan kaldıracak ve bankalara yüksek sermaye yükümlülüğü olmaksızın bu varlığı tutma güvencesi sağlayacak. Tasarı Kongre'deki müzakere sürecini sürdürse de stablecoin hükümleri ve etik sorunları ilerlemenin önündeki başlıca engeller olarak öne çıkıyor.

Sygnum Bank yatırım stratejisti Can-Luca Köymen ise yaklaşan "Muhteşem Yedili" şirket bilançolarını da takip listesine aldı. Alphabet, Amazon, Meta ve Microsoft'tan gelecek yapay zeka gelir rakamları ve projeksiyonların Bitcoin dahil risk varlıkları üzerinde Powell'ın yarattığı ortamı pekiştirici ya da dengeleyici bir etki yaratacağını söyledi.