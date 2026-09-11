Bitcoin Fed kararı öncesi baskı altında

Bitcoin perşembe günü 76 bin 748 dolara kadar geriledi ve son 24 saatte yüzde 2'den fazla değer kaybetti. Düşüş, Orta Doğu'daki çatışmanın yeniden tırmanmasıyla aynı döneme denk geldi. İran, ABD güçlerine karşı geri adım atmayacağı sinyalini verdi. Husilerin Suudi Arabistan'daki hedeflere saldırıları petrolü yukarı itti ve Brent 105 doların üzerine çıktı. Aynı gün Wall Street endeksleri geriledi. Avrupa Merkez Bankası da politika faizini 25 baz puan artırdı.

Piyasaların odağı, 16 Eylül'deki Fed kararı öncesinde açıklanacak son büyük veri olan TÜFE'ye çevrildi.

FAİZ ARTIŞI İHTİMALİ YÜZDE 70'E ÇIKTI

Faiz beklentilerini asıl değiştiren gelişme perşembe açıklanan üretici enflasyonu oldu. Ağustosta Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yıllık yüzde 5,4 arttı ve yüzde 5,3'lük beklentiyi aştı. Gıda, enerji ve ticaret hizmetleri hariç üretici fiyatları yıllık yüzde 4,7 arttı. CME FedWatch aracına göre eylülde 25 baz puanlık faiz artışı ihtimali, veri öncesindeki yüzde 64'ten yüzde 70'e çıktı. Fed 15-16 Eylül'de toplanacak ve kararını 16 Eylül'de açıklayacak.

Tahvil piyasası da baskıyı artırdı. 10 yıllık ABD tahvil faizi yüzde 4,92 ile 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı. 30 yıllık faiz kısa süre 2007'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 5,35'i gördü. Tahvil getirilerinin yükselmesi, faiz ödemeyen Bitcoin karşısında sabit getirili varlıkları daha cazip hale getirebilir.

PİYASA YÜZDE 3,4'LÜK TÜFE BEKLİYOR

Piyasanın gözü şimdi 11 Eylül'de açıklanacak tüketici enflasyonuna çevrildi. Bağımsız enflasyon takip platformu Truflation, ağustos tüketici enflasyonunu yıllık yüzde 3,4 olarak öngörüyor. Platform aylık artışı yüzde 0,3, yıllık çekirdek enflasyonu yüzde 2,4 bekliyor. Cleveland Fed'in 9 Eylül tarihli tahmini yıllık tüketici enflasyonunu yüzde 3,38, çekirdek enflasyonu yüzde 2,38 gösteriyor. Cleveland Fed aylık artışları sırasıyla yüzde 0,36 ve yüzde 0,20 olarak hesaplıyor. Piyasa ise yıllık tüketici enflasyonunun yüzde 3,4, çekirdek enflasyonun yüzde 2,4 olmasını bekliyor.

Truflation'a göre enflasyonu hedefin üzerinde tutan başlıca etken enerji oldu. Benzin fiyatları ağustosta yüzde 3,4, yıllık bazda yüzde 27,6 arttı. Gümrük vergileri de mal enflasyonu riskini büyütüyor. Truflation'ın aktardığı hesaplamaya göre ortalama tarife oranı ağustosta yaklaşık yüzde 11'e ulaştı ve yıl sonunda yüzde 11,8'e çıkabilir. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, bir sonraki enflasyon verisinin eylül kararında ağır basacağını söylemişti. Veri, ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS) tarafından 11 Eylül saat 15.30'da (TSİ), Fed toplantısından beş gün önce açıklanacak.

Kurumsal akışlar da zayıf seyretti. ABD'de işlem gören spot Bitcoin ETF'leri iki işlem günü üst üste net çıkış yaşadı. Onchain Lens verilerine göre fonlardan 8 Eylül'de 46,6 milyon, 9 Eylül'de 100,7 milyon dolar çıktı. ABD Hazinesinin uzun vadeli tahvil geri alımlarını büyütme planı, ağustostaki yükselişi destekleyen makro başlıklar arasında gösterildi. Bitcoin ile altın arasındaki korelasyon da bu yıl güçlendi. Yayım sırasında Bitcoin 77 bin 200 dolardan işlem görüyor.