Haberler

Bitcoin ETF'lerine iki günde 1 milyar dolar girdi

Bitcoin ETF'lerine iki günde 1 milyar dolar girdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'deki spot Bitcoin borsa yatırım fonları iki işlem gününde toplam 999 milyon dolar net giriş kaydetti. Bitcoin'in 80 bin doların üzerine çıkmasıyla hızlanan talep mayıs ayının ilk haftasında da güçlü seyrini koruyor.

Salı günkü giriş 467,4 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bitcoin'in 81 bin doları aşmasının ardından gelen bu rakam, pazartesi günkü 532 milyon dolarlık girişi tamamladı. İki günlük toplam 999 milyon dolara ulaştı.

Nisan ayında Bitcoin ETF'lerine toplam 1,97 milyar dolar net giriş kaydedilmişti. 1 Mayıs'tan bu yana fonlara toplam 1,63 milyar dolar girdi. Kümülatif net giriş 59,7 milyar dolara, yönetilen toplam varlık ise yılın en yüksek seviyesi olan yaklaşık 109 milyar dolara çıktı.

ETF'LER YÜZDE 50 DÜŞÜŞE RAĞMEN DAYANIKLI ÇIKTI

ETF analistleri fonların piyasa dalgalanmalarına karşı direncine dikkat çekiyor. Bir analist, döngü boyunca Bitcoin'in yaklaşık yüzde 50 değer kaybettiği dönemlerde ETF'lerden çıkışın varlıkların yalnızca yüzde 8'i düzeyinde kaldığını belirtti.

Analist röportajında "Wall Street dağıtım ağlarının ateş gücünü küçümsemeyin." dedi. ETF'lerin yapısal avantajı sayesinde Wall Street'teki aracıların ürüne erişiminin kolaylaştığını ve bu durumun geleneksel finans kanalları üzerinden talebi canlı tuttuğunu vurguladı.

Girişler, Strategy Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor'ın kurumsal yükümlülükleri karşılamak için Bitcoin satışı yapabileceklerini açıklamasına rağmen geldi. Saylor'ın yıllardır sürdürdüğü "Bitcoin asla satılmaz" duruşundan ilk ayrılışı piyasada dikkat çekmişti.

ALTCOİN ETF'LERİNE DE GİRİŞ SÜRÜYOR

Olumlu trend altcoin ETF'lerine de yansıdı. Ethereum fonlarına salı günü 97,6 milyon dolar giriş oldu. XRP fonları 11,3 milyon dolar, Solana (SOL) fonları ise 1,7 milyon dolar çekti.

Dogecoin (DOGE) ETF'leri 27 Nisan'dan bu yana ilk kez giriş kaydederek yaklaşık 400 bin dolar topladı. DOGE fonlarının kümülatif net girişi 10 milyon doları aştı. Yönetilen toplam varlık 14 milyon dolar seviyesinde bulunuyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com
Bakanı Gürlek: Rojin Kabaiş'in telefonu teknik inceleme için Çin'e gönderilecek

2 yıldır aydınlatılamayan Rojin Kabaiş olayında yeni gelişme
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti anlaşması imzalandı

Ve beklenen imzalar atıldı

Şampiyonluk için geliyorlar! İşte Aziz Yıldırım'ın listesinden ilk 5 isim

Şampiyonluk için geliyorlar! İşte listesinden ilk 5 isim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHP Genel Sekreteri Ataman'dan Dervişoğlu’na çok sert yanıt: Yabancı başkentlerin ağzıyla konuşan alçaklar

Dervişoğlu'na MHP'den zehir zemberek yanıt
Acun Ilıcalı, takımı şampiyon olursa oyuncularına vereceği ödülü duyurdu

Takımı şampiyon olursa oyunculara vereceği ödülü canlı yayında duyurdu
Kübra Yapıcı cinayetinde kan donduran detaylar! Cesedin yanmayan kısımlarını balyozla parçalamışlar

Kübra'nın cesedini önce yakmışlar, sonra daha beterini yapmışlar
Kendinden 2 kat büyük rakibine kafa tuttu

Yok böyle bir eşleşme!

MHP Genel Sekreteri Ataman'dan Dervişoğlu’na çok sert yanıt: Yabancı başkentlerin ağzıyla konuşan alçaklar

Dervişoğlu'na MHP'den zehir zemberek yanıt
Belediye başkanından görülmemiş teşvik: 10 çocuk yapana sıfır araç

Belediyeden görülmemiş teşvik! 10 çocuk yapana büyük ödül var
Brüksel Havayolları'nın 4-6 haftalık jet yakıtı kaldı

Dev havayolu şirketinde büyük kriz! Sadece 6 haftalık yakıtları kaldı