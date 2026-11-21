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Bitcoin'in (BTC) 60 bin doların altına indiği haftada ABD'deki spot Bitcoin ETF'lerinden 16-19 Kasım'daki dört işlem gününde 1,12 milyar dolar net çıkış oldu. Fonlardan 2-6 Kasım haftasında 1,28 milyar dolar, 9-13 Kasım haftasında 1,07 milyar dolar çıkmıştı.

Çıkışların büyük kısmı BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust (IBIT) fonundan geldi. Fondan bu hafta 823 milyon dolar çıkarken perşembe günkü 541 milyon dolarlık çıkış, fonun Ocak 2024'te işlem görmeye başlamasından bu yana en büyük günlük çıkışı oldu.

KASIMDA 3,5 MİLYAR DOLAR ÇIKTI

Spot Bitcoin ETF'lerinden kasımın ilk 14 işlem gününde toplam 3,47 milyar dolar çıktı. Bu çıkışlarla fonların yılbaşından bu yana net akışı da eksiye döndü ve 2026'daki toplam net çıkış 3 milyar doları aştı.

Fonlar ekim sonunda yılbaşından bu yana yaklaşık 454 milyon dolar net giriş kaydetmişti. BlackRock'ın fonu ise kasımdaki 2,94 milyar dolarlık çıkışa rağmen yılbaşından bu yana hâlâ 1,28 milyar dolar net girişte bulunuyor.

MORGAN STANLEY FONUNA KASIMDA GİRİŞ

Çıkış dalgasına rağmen Morgan Stanley'nin Bitcoin ETF'si para çekmeyi sürdürdü. Fona kasımda 108,7 milyon dolar giriş olurken perşembe günü de 49,6 milyon dolar girdi.

Fidelity'nin fonundan perşembe günü 45,9 milyon dolar, ARK 21Shares'in fonundan 31,3 milyon dolar çıktı. Cuma günü de BlackRock dışındaki fonlardan 124,5 milyon dolar çıktı. Yayım sırasında son 24 saatte yüzde 6,7 değer kaybeden Bitcoin 57 bin 600 dolardan işlem görüyor.